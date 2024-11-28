全系标配旗舰核心力，iQOO Neo10系列明日发布即开售

【天极网手机频道】自官宣以来，iQOO Neo10 系列便吸引了无数目光。该系列搭载了由天玑 9400 旗舰芯与自研电竞芯片 Q2 组成的“旗舰双芯”，在 vivo 蓝科技的强力加持下，将为用户带来了同档领先的性能与游戏体验。此外，Neo10 系列在影像、续航、外观设计等方面同样表现出色。新机将于明日(11 月 29 日)16:00正式发布，对该系新机感兴趣的小伙伴记得多多关注。

天极网了解到，iQOO Neo10系列本次将搭载蓝晶芯片技术栈，为旗舰芯与自研电竞芯片 Q2带来了更为优秀的调校，使得双芯能力得到充分发挥，游戏体验领衔业界，可实现无需背夹的真1.5K超分+144FPS超帧并发、百大游戏无限稳帧等功能，并且功耗控制和机身温度表现也非常优秀;基于蓝心大模型的OriginOS 5，则赋能Neo10系列，带来更流畅的系统操作体验以及更聪明的AI能力，让Neo10系列成为用户生活、学习和工作的好帮手。

加上此前官宣的由等效6100mAh蓝海电池，以及120W 超快闪充+“双百瓦”快充兼容组成的蓝海续航系统，三大蓝科技为Neo10系列的强悍旗舰实力“加满”，在同档之中表现更为突出。

作为“同档更强的双芯游戏性能旗舰”，Neo10系列全系性能强悍，Neo10 Pro将搭载天玑 9400旗舰芯，Neo10则搭载高通第三代骁龙8，其他方面则“标配皆旗舰”，全系真正做到核心配置大小杯同配，搭载自研电竞芯片 Q2、拥有国产旗舰发光器件F1的护眼超冠屏、6.4K冰穹VC液冷散热系统、拥有“又大又快又轻薄”的蓝海续航系统、“双百瓦”快充协议以及在前代备受好评基础上更近一步的OriginOS 5，做到不止“Pro够旗舰，标准版亦是Pro”。Neo10 Pro特别配备LPDDR5X Ultra运行内存，与天玑 9400、UFS 4.1一起再续“旗舰性能铁三角”的强悍传说。

可以说，Neo10 在影像、续航、散热等方面均有着不错的惊喜，真正做到了集颜值与性能于一身的手机。11 月 29 日 16:00，iQOO Neo10 系列将正式发布并同步开启销售，喜欢这款强悍高颜值产品的朋友可以多多关注。