【天极网手机频道】在不少科技资本市场业内人士的眼中，过去十多年的苹果公司在各方面表现都堪称“稳定”。它不仅拥有“Apple”这一划时代的品牌，还在全球最顶尖的盈利能力加持下，数次登顶“全球市值最高公司”榜单，也曾是全球顶尖科技人才汇集的殿堂。然而从2024年至今，苹果正在经历“后乔布斯时代”的一场重大高层动荡，关键部门负责人、核心工程团队以及第一代职业管理层的加速退场。毫无疑问，这次组织重构势必会对苹果产生深远的影响，未来的苹果将走向何方？

苹果公司CEO Tim Cook

过去一年中，至少四名直接向CEO蒂姆・库克汇报的高管先后离职――包括人工智能主管约翰・詹南德雷亚(John Giannandrea)、UI设计主管阿兰・戴伊(Alan Dye)、总法律顾问凯特・亚当斯(Kate Adams)和环境/政策/政府事务主管丽莎・杰克森(Lisa Jackson)。这种层级密集变动，在苹果历史中近乎罕见，因为过去的苹果即便裁撤部门、终止项目，核心高管体系却极少表现出短期剧烈波动。



前苹果公司COO Jeff Williams

更大的结构性危机来自长期任职高层退场。11月15日，担任COO十年的杰夫・威廉姆斯(Jeff Williams)已退休，CFO卢卡・马埃斯特里(Luca Maestri)也调任至较低职级，被外界视为未来离任信号。与此同时，65岁的库克本人进入市场普遍讨论的“继任周期”，而内部共识是硬件主管约翰・特纳斯(John Ternus)最可能担任下一任 CEO。这意味着曾支撑苹果连续十年业绩增长的管理体制开始更迭。

苹果公司硬件工程副总裁 John Ternus

值得一提的是，杰夫・威廉姆斯或将加入迪士尼董事会。报道称，迪士尼董事会提名他担任新的独立董事，他将在2026年的年度股东大会上参选。

但当事件从退休走向主动外流时，这种震荡就开始产生了一些不一样的方向。上周，苹果自研芯片体系的关键人物约翰尼・斯鲁吉(Johny Srouji)已向库克表达离职考虑。斯鲁吉被视为Apple芯片架构的灵魂人物，掌握苹果转向自研处理器的技术路线，其离开不仅影响芯片业务，还可能撼动苹果未来硬件创新路径。库克以及苹果公司内部一些高管在尽力挽留斯鲁吉，包括提供更加丰厚的薪酬待遇，甚至还想将他提拔为CTO(首席技术官)――而苹果历史上从未设立过正式的CTO职位。

苹果公司高级副总裁 Johny Srouji

不过在最新的报道中，斯鲁吉表示“他爱自己的团队，并且也热爱在苹果工作”，“短期内没有计划离开苹果。”从某种程度上来说，这种表达为目前动荡的苹果高层局势注入了一针稳定剂。

与此同时，除了高管阵容更替，更大的危机在于人才外流蔓延到研发基层，尤其集中在AI与未来硬件开发方向。过去一年，苹果至少有十余名资深AI工程师跳槽至Meta与OpenAI，值得注意的是，这些离职者并非出于福利诉求，而是更像主动投向更开放的创作环境。苹果AI模型负责人及多人离职后，内部士气受到明显冲击;Meta组建的新超级智能实验室(Superintelligence Labs)成为苹果工程人才最明显的流向目的地;OpenAI则吸收了苹果一批原本负责硬件能力、显示系统和体验设计的人才。

前苹果公司人机界面副总裁 Alan Dye

例如，阿兰・戴伊将于2025年12月31日加入Meta Reality Labs，担任首席设计官(Chief Design Officer)职务;前苹果基础AI模型团队负责人庞若明转投Meta超级智能实验室;而负责AI搜索与问答系统的高管杨克也同样被Mate挖角，将在超级智能团队任职。

事实上，苹果整个AI部门遭遇了近乎解体的打击，核心技术人员纷纷出走，苹果原计划在2026年春季发布的Siri AI改版充满变数。

苹果公司软件工程高级副总裁 Craig Federighi

苹果并非没有试图改变这一趋势。库克团队正在提高核心成员薪酬待遇，并推动管理结构调整。一方面，克雷格・费德里吉(Craig Federighi)实质性接掌人工智能业务;另一方面，特纳斯被赋予更多战略责任，尤其集中在智能眼镜、机器人等未来增长方向。但这种集中决策机制带来的稳定性背后同样有一定的风险――苹果更加集中的组织控制力与技术创造力正在相互拉扯。

当前不确定性的核心在于苹果的创新文化正在经历衰退迹象。过去十年，该公司唯一被强调为全新形态的产品只有Vision Pro――并且其市场反馈不及预期。而Siri的重构比原计划滞后一年半，Apple Intelligence上线范围有限并严重依赖Google技术补足。折叠设备、智能眼镜与机器人虽被库克称为“最激进产品管线”，但产品时间表与实现能力仍存疑问。对于人才而言，苹果或许不再是当年的创新先锋，他们已开始重新考虑苹果是否能为他们的创新才华提供挥洒的空间。

苹果的人才外流对行业格局具有潜在影响。在乔布斯时代，苹果不仅是创新者，更是技术范式界定者――触控交互、移动UI体系、可穿戴设计美学与生态协同模式均由其定义，并被全球认可。今天苹果人才的流向说明在未来的AI终端、空间计算、人机融合系统等方向上，挑战者的实力已经今非昔比，科技创新驱动力正在从苹果转移至 Meta、OpenAI或其他新势力。

图片来源于@Basic Apple Guy

苹果人才外流的负面影响已然显现。就短期来看，项目推进与战略落地延迟已成定局，从更远的视角看，苹果曾引领着行业创新的方向，封闭的生态、优秀的工业设计加上出色的产品质量也带来了高溢价，但苹果创新阻滞其实已经很多年了，尤其是在AI时代明显落后于其他厂商，投资者很难再像之前那样对苹果抱有充足的信心。

不过话又说回来，苹果也还远没到需要聊“瘦死的骆驼比马大”的阶段。苹果拥有庞大现金储备、经营多年的完善生态、在供应链首屈一指的话语权以及全球数十亿台硬件入口。苹果也正在激活继任者程序，新一代管理者开始接受曝光与责任训练，这也体现了苹果的组织延续性。但更关键的挑战在于企业文化――苹果必须证明自己仍然能够做出别人想不到的东西，仍然能吸引那些想定义未来的技术与设计人才。后乔布斯时代最大规模的危机不取决于今天的人事震荡，如果苹果希望重新掌握话语权，它需要的不是更高的薪酬结构，而是恢复一种能力：让更多人相信，苹果仍然是那家能够引领行业未来的伟大公司。