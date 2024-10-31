全新YOYO智能体驱动交互变革 AI赋能荣耀Magic7系列创造更多可能

【天极网手机频道】谁能想到会有一天，只需要一句话就能让手机帮你点咖啡，一句话帮你在手机无数文件中找出所需要的内容转发给同事或好友，一句话帮你找出并且关闭所有的APP自动续费功能......

但随着荣耀Magic7系列的发布，这一切都能实现。

刚刚发布的荣耀Magic7系列搭载了荣耀MagicOS 9.0系统，作为首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统，以端侧AI为内核展示了超越想象的手机使用体验。不同于以前普通的AI助手，YOYO智能体不仅仅是一个简单的语音助手，它更像是一个拥有独立思考能力的小伙伴，能够准确理解我们的意图，并帮我们完成这件事。

荣耀CEO赵明在发布会上通过YOYO用一句话点了2000杯饮品给现场参会人员，会后大家都喝上了这杯富有“AI味”的咖啡。在我们的体验中，YOYO会根据我们平时的喜好直接选好，这个过程中我们完全不需要插手，只需要在最后点击“确认下单”付款即可。



一句话点咖啡

实际上，YOYO的智慧快捷方便还不止于此。

很多时候我们在不清不楚的情况下就开通了很多APP的自动续费功能，直到扣款了才知道自己开通了此功能。但也就只有扣款的时候才知道，手机里这么多的APP也没有太多时间和精力去查找到底还有哪个APP开了自动续费功能。这个时候你只需要在荣耀Magic7系列上说一句“关闭自动续费功能”，YOYO不仅知道你想取消这个续费功能，甚至能给你找出你已经开启自动续费功能的APP，可以一键取消续费，再也不用花时间一个一个去找。



一句话关闭自动续费功能

再比如，手机里的文件太多了，而且很多时候文件命名也差不多，难以分清。但是你只需要一句话，YOYO就能找出这个文件并且能直接分享发送给同事或者好友。



一句话传文件

在YOYO智能体的加持下，荣耀Magic7系列实现了从“被动响应”到“主动服务”的跨越。无论是发送消息、查询天气，还是规划出行路线，YOYO智能体都能在最短的时间内给出最精准的答案。更重要的是，它还能根据我们的使用习惯，主动提供个性化的服务。这种贴心且高效的服务，将会让荣耀Magic7系列成为我们生活中不可或缺的一部分。

除了YOYO智能体带来的交互变革外，荣耀Magic7系列还在多个方面展现了AI的强大力量。在影像方面，荣耀Magic7系列搭载了全新的AI摄影系统，能够智能识别拍摄场景，并自动调整拍摄参数，让每一张照片都呈现出最佳效果。



荣耀Magic7系列AI摄影系统

在性能方面，荣耀Magic7系列首批搭载了骁龙8至尊版移动平台，能够智能调度系统资源，确保手机在运行大型应用或游戏时依然流畅无阻。同时，AI处理器还能根据我们的使用习惯，智能优化电池续航，让手机在保持高性能的同时，也能拥有更长的使用时间。



高通骁龙8至尊版移动平台

随着荣耀Magic7系列的发布，不仅标志着荣耀在AI技术领域的又一次突破，更让我们看到了一个充满可能性的未来。