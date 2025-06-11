小尺寸却有旗舰级游戏体验！红魔电竞平板3 Pro正式发布

【天极网手机频道】备受期待的红魔电竞平板3 Pro正式发布，凭借行业首发9.06英寸OLED屏、超窄4.9mm四等边设计、骁龙8至尊版、新思触控芯片等技术，实现了全方位突破。

外观设计上，红魔电竞平板3 Pro延续红魔标志性透明设计语言，推出氘锋透明暗夜、氘锋透明银翼两款高辨识度配色，机身背部延续手机端备受好评的纯平设计，背面平整零凸起，全 CNC 航空铝合金一体机身搭配 3D 微弧边框，提供了丝绸般的触感，无论手持还是放置桌面使用，都能确保操作的稳定性与舒适性;可视化结构配合 RGB 动态灯效，呈现出强烈的赛博朋克风格。

红魔电竞平板3 Pro搭载全球首款 9.06 英寸 OLED 屏幕，相比市面主流 8.8 英寸平板更短，实现了横竖持握都舒适的操作体验。其采用行业首发的 4.9mm 极窄四等边设计，屏占比高达 90.1%，带来了沉浸式的视觉享受。此外，这块OLED 屏幕还带来 1100nit 全局激发亮度，165Hz 高刷新率与超快屏幕响应时间，使游戏操作更加流畅跟手;首发 5280PWM调光 + 类DC调光技术，以及星盾护眼技术，通过 AI 环境光感调整优化，为玩家提供更健康的游戏体验。

尽管机身小巧，红魔电竞平板 3 PRO 却拥有澎湃性能。其搭载骁龙 8 至尊版移动平台，配合 LPDDR5T 及 UFS4.1 PRO 组成 “性能铁三角”，借助 CUBE 擎天游戏引擎超频调度，安兔兔跑分高达 334 万;红魔电竞平板3 Pro还搭载全新 REDMAGIC OS 10.5 系统，内置红魔姬 MORA 智能体 2.0;在游戏竞技方面，新增 AI 语音操控、AI 战术建议、AI 连麦字幕实时翻译等功能，帮助玩家提升游戏表现。

为打造极致游戏体验，红魔引入超竞画质 3.0 引擎与红芯 R3 Pro 芯片，可将多款游戏超分超帧至 2K+120Hz，首发搭载的全新新思触控芯片实现2000Hz瞬时触控采样率，能更快速响应玩家的触控操作，降低触控延迟，提升“跟手性”;而且为了保证性能稳定输出，平板搭载 PAD 魔冷散热系统 3.0，配合涡轮增压风扇，多层立体散热系统有效解决了运行过热降频问题，确保玩家在长时间游戏过程中设备始终保持冷静。

值得一提的是，红魔电竞平板3 Pro行业首发内置 PC 模拟器，可轻松畅玩《古墓丽影》等 3A 大作，搭配新推出的影刃手柄 3，实现 “掌机 + 平板” 的跨界娱乐体验。

续航方面，红魔电竞平板3 Pro在小尺寸机身内搭载了8200mAh大容量电池，配合 80W 快充，仅需20分钟即可充至 50%，再也不用为低电量焦虑。

售价方面，红魔电竞平3 PRO 首发推出三档配置，国补后价格更具吸引力：12+256GB 首销优惠价 3999 元，国补后 3499 元;16+512GB 首销优惠价 4699 元，国补后 4199 元;24+1TB 首销优惠价 5999 元，国补后 5499 元。即日起购买还有多重优惠可享，有兴趣的用户可前往官网进行了解与购买。