小米金沙江充电宝：超薄充电宝的“领头羊”？

【天极网手机频道】9月26日，在小米17系列发布会上，小米同步推出了一款全新磁吸充电宝――小米金沙江充电宝。铝金属的外壳，主打磁吸超薄，整机厚度只有6毫米，重量不到iPhone 17 Pro的一半，只有98g，支持磁吸和Type-C充电，兼具颜值和便携性。

重要的是，它能够完美兼容iPhone，尤其是新出的iPhone 17 Pro和Pro Max，背面的拼接设计虽然让许多人“接受无能”。但这一充电宝可以完美贴合其背面曲线，小小一片贴在手机后面，无论是手感还是外观，都让人十分惊喜。“欢迎苹果用户选购小米”的含金量还在上升。

尽管有这些亮点，但299元的价格真是劝退了不少人，在现在竞争激烈的充电宝行业，除了外观造型优势，其余的只剩槽点。没想到一向以性价比著称的小米，在这个充电宝上罕见的“马失前蹄”了。

据博主测评，小巧的造型虽然十分便利携带，但是过于小的容量对于办公人士属实是有些鸡肋，毕竟对于手机需要长时间待机处理业务的白领人士，区区5000毫安属实是有点用但没什么大用，还不如直接购买续航更久的手机。同时，充电时发热也是它存在的问题，尤其是给iPhone充电时，手机叠加上充电宝主打一个烫上加烫，炎炎夏日直接变成“暖手宝”。

总的来说，外观亮眼，性价比却较低的金沙江充电宝还是给充电宝行业带来了新的曙光。 在市面上一系列充电宝中，这一产品“磁吸超薄”的噱头也是成功开辟了一条新的路径，把美观和便捷直接拉满。

不过，转念一想，金沙江充电宝的发布可能更多也是起到一个抛砖引玉的作用，相信后续亮相的充电宝产品，通过技术与设计更新迭代很快能在兼具轻薄的同时解决散热等用户痛点。就目前而言，在磁吸超薄充电宝这条线，金沙江充电宝也算是开了个好头。