当旅行成为生活的常态，随身数码产品早已超越工具属性，成为彰显个性、点缀旅途的时尚单品。OPPO于今日正式发布了新一代的“口袋哈苏”， OPPO Find X9s Pro以 其影像旗舰定位备受瞩目，而其全新设计语言更将科技美学与时尚质感完美融合。

OPPO Find X9s Pro 共提供乘风青、元气橙、原生钛和自在白四款配色，天极网此次上手的是更具活力表达的元气橙版本。该配色采用清新的渐变设计，由浓郁橙色自然过渡至细腻白色，在不同光线下呈现出灵动的色彩变化，整体观感更具层次与通透感，。这款兼具轻薄机身、精致工艺与潮流配色的影像旗舰，不仅是专业旅拍利器，更是能轻松融入旅途风景、适配多元穿搭的精美配饰，重新定义了旗舰手机的美学边界与出行价值。

在手感方面，Find X9s Pro 采用独创绒砂工艺，将玻璃的细腻触感与金属的光泽质感融合，触感亲肤细腻且不易沾染指纹;背板上方辅以一体式冷雕工艺，在视觉上进一步增强通透感与轻薄感，整体观感更加纯粹自然。

在手机的正面，OPPO Find X9 Pro 搭载一块 6.32 英寸小尺寸屏幕，支持 144Hz 高刷新率，并采用四边框等宽的极窄设计，边框宽度仅 1.1mm，正面边框几乎弱化了视觉存在感，带来极具沉浸感的高屏占比表现。

这块新一代 1nit 明眸护眼屏，在低亮度环境下仍能保持色彩均匀、细节清晰，兼顾出色观感与流畅使用体验。护眼能力上，它支持 3840Hz 高频 PWM 调光，同时配备晕车舒缓护眼功能，兼顾多种的场景的护眼体验。

与外观同样惊艳的还有OPPO Find X9s Pro出色的影像拍摄能力，其搭载哈苏双两亿影像系统，主摄为 2 亿像素 1/1.4 英寸大底(HPE 传感器)，F1.6 光圈，并获得哈苏光学认证;长焦则为 2 亿像素 HP5 传感器，约 1/1.56 英寸，等效 65mm。这不仅是参数上的升级，更是哈苏光学体系在移动端的进一步落地。

这两颗 2 亿像素镜头均支持哈苏 2 亿超清模式，推荐在光照条件下开启，需手动进入哈苏超清模式，关闭实况功能，开启2亿超清，通过样张可以看到，这两颗两亿像素在光线充足条件下的优秀的解析力，这颗镜头的极为惊人的画面解析力， 对于在广角构图出现杂乱的情况，可以依靠后期的裁切得到一张主体更加明确的照片。

在其它焦段上，OPPO Find X9s Pro 同样展现出极为出色的画质表现。其支持在等效 15mm、23mm、46mm、65mm、130mm 五个焦段下直出 5000 万像素 8K照片，实现从广角到长焦的高质量覆盖。

作为 “口袋哈苏”，Find X9s Pro 搭载双 2 亿像素全焦段影像系统，专业哈苏调校与丹霞色彩加持，可直出 8K 超清大片，记录旅途每一处精彩。而其精致外观与便携特性，让影像实力与时尚美学完美共生 ―― 既能以专业影像定格旅途风景，又能以精美外观成为旅途风景的一部分，满足用户 “记录美” 与 “成为美” 的双重需求。