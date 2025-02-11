OPPO Find N5性能拉满：全球首款骁龙8至尊版折叠旗舰

【天极网手机频道】2月11日，@OPPO官方微博再次带来全球最薄折叠旗舰 Find N5最新爆料。这款手机将首次搭载骁龙 ® 8 至尊版移动计算平台，成为全球首款配备这一最新旗舰平台的折叠屏手机，无疑在折叠屏领域掀起了一阵波澜。

天极网了解到，骁龙 ® 8 至尊版基于新一代 3nm 制程工艺与全新架构，单核和 GPU 性能提升均超 40%。这使得 Find N5 性能实现质的飞跃，不管是多任务处理还是复杂的 AI 场景，都能轻松应对，游刃有余。同时，OPPO AI 正式接入 DeepSeek-R1，Find N5 作为 OPPO 首批适配机型，用户只需通过小布助手就能语音唤醒 DeepSeek。不仅如此，Find N5 还赋予 DeepSeek-R1 联网搜索能力，能实时获取热点新闻并解读，生成结果还可导出为本地文件，方便留存使用，让用户无需繁琐操作，即可享受全场景下智能、稳定、流畅的 AI 交互体验。

在续航方面，Find N5 搭载的 OPPO 新一代自研冰川电池同样表现出色。电池容量高达 5600mAh，即使在严寒环境中，也能维持高效放电。结合骁龙 ® 8 至尊版的能效提升以及 OPPO 自研潮汐引擎对系统资源的精准调度，Find N5 在折叠屏手机中打造出最佳能效组合，连续大屏视频播放时长可达 24 小时，续航体验领先行业。值得一提的是，OPPO AI还正式接入 DeepSeek-R1，其不仅支持语音唤醒，还支持联网搜索与本地导出，让AI体验更进一步。

如果你已经迫不及待想要拥有 Find N5，从即日起，可通过 OPPO 线下门店、官方商城等全渠道进行预订，抢先锁定首批购机权益，提前上手体验。想了解更多 Find N5 的最新资讯，记得关注 OPPO 官方微博。2025 年 2 月 20 日 19:00，Find N5 全球首发即将揭晓，精彩不容错过，敬请期待!