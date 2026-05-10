【天极网手机频道】母亲节送礼季来临，对于注重实用性与质感的用户而言，一款兼具专业影像与日常体验的旗舰机型，无疑是送给母亲的优质选择。OPPO Find X9 Ultra这款OPPO年度影像旗舰，凭借全焦段影像实力与全能配置，既能精准定格日常美好，又能满足长期使用需求，是母亲节送礼的最佳选择。

作为年度顶级影像旗舰，OPPO Find X9 Ultra以“专业口袋哈苏”为核心定位，将专业电影级视频工作流与移动摄影深度融合。搭载的全大底专业视频镜头组，实现0.6X/1X/2X/3X/6X/10X六大常用焦段 8K 画质直出，真正做到全场景无短板。

核心配置包括哈苏双 2 亿超大底主摄 + 长焦，23mm 主摄采用 1/1.12 英寸超大底传感器，F1.5 大光圈，进光量达前代一英寸主摄的 110%;70mm 长焦搭载 1/1.28 英寸 2 亿像素传感器，F2.2 超大光圈，进光量达前代 136%，人像特写、风光细节都能极致还原。首发搭载哈苏10倍光变天眼长焦，首创五反射潜望棱镜与空气光阑技术，实现行业首个20倍光学品质变焦，远景建筑、山峦、舞台无需靠近也能清晰定格，搭配第二代丹霞色彩还原镜头，24个光谱采样通道、最高15档动态范围，强光逆光、阴天傍晚都能精准色彩还原，随手一拍就是所见即所得的好照片。

哈苏大师模式内置9款原生胶片风格，动态范围最高提升至16档，一键拍出电影感胶片大片，支持自定义配方与 AI 一键闪记，新手也能轻松复刻大师质感OPPO。视频方面支持 10-bit 8K 30fps Log电影级录制，可导入 3D LUT，直出即终稿，旅行 Vlog 一步到位。

全球首发全新O-Log2专业视频格式，原生支持3D LUT导入与烧录，搭配ACES专业色彩管理，后期调色空间更加充裕;联合TILTA打造专业视频生态配件套装，提供从拍摄到后期的完整专业工作流。同时支持至高 8K 30fps 10-bit Log 视频录制，暗部与中间调细节保留更丰富，色彩过渡更平滑。

外观设计上，机身采用硬朗直角金属中框，机身侧边配备亮橙色实体快门按键，复刻哈苏经典相机设计，一键唤醒拍摄功能。提供大地苔原、极地冰川、绒砂峡谷三款配色，其中大地苔原配色灵感源自哈苏 X2D 100C大地探索家限量版，OPPO与哈苏品牌标识联名属性拉满。整体设计简约大气，兼顾握持手感与耐用性，同时配备对称双扬声器、高端震感马达、高等级防尘防水等配置，影音体验与综合质感拉满;屏幕兼顾高刷新率与护眼能力，高刷新率 LTPO自适应显示屏，画面流畅细腻，峰值亮度出众，强光下可视性优异，搭配高频护眼调光技术，长时间使用更舒适。

性能方面搭载第五代骁龙8至尊版处理器，配合大容量内存组合，大型游戏、多任务处理、高清视频剪辑均流畅无压力;续航搭载7050mAh 大容量电池支持100W有线闪充与50W 无线闪充，续航与充电效率拉满。

全系搭载的新一代ColorOS 16更懂你，一键闪记将小红书攻略生成图文并茂的旅行合集，从“通用型攻略”进化为“路书级应用”，实现闭眼跟玩，手账级精美排版与手绘封面直发小红书无美化;锁屏岛双形态更沉浸，胶囊态上下划左右切高效预览，沉浸态轻点锁屏无缝融合音乐、导航、倒计时三大场景;动效无缝切换从列表切胶囊到沉浸态均丝滑流畅，切换更顺畅、信息更丰富。

整体来看，OPPO Find X9 Ultra是一款全能影像旗舰，其影像配置、颜值质感、日常体验均处于同档位领先水平，既具备专业的影像实力，又兼顾易用性与实用性，适配日常使用习惯，是母亲节送礼的体面之选，也是长期使用的优质选择。目前新机正在热销中，感兴趣的用户可以去线上官网或是线下门店了解购买。

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