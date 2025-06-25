全球最轻大折叠vivo X Fold5评测：iPhone生态就是V的生态

【天极网手机频道】随着折叠屏市场的日益成熟，各大厂商不断探索“轻薄”和“实用”的最佳平衡点。去年vivo带来的大折叠机型――vivo X Fold3，凭借仅219g的整机重量，将这一轻薄记录保持至今。vivo X Fold系列今年带来了第五代折叠屏旗舰，这个系列不仅再次打破了大折叠机型的重量记录，更系统生态融合方面带来了全方位进化。那么，这款年度旗舰究竟表现如何？天极网通过详细评测，带大家一探究竟。

外观

这次 vivo X Fold5共有三种配色，分别是「钛度」、「青松」和「明白」，天极网拿到的是这次主打的「青松」配色。

在观感上，这款「青松」配色第一眼看是非常让人眼前一亮的配色，深沉而内敛的绿色调，看上去神秘又高级。为了在同时，为了在视觉观感上做到了更加协调统一，立边中框与镜头环也统一采用了青绿色调。在材质上，「青松」配色的机身后盖采用的是细腻的磨砂玻璃材质，触感温润细致，也有效避免了指纹沾染。

在重量方面，vivo X Fold5中有一款钛度版本，其后盖采用了仅高端旗舰才会使用的航空级「玻纤」材质，兼具强度与轻盈，将整机重量控制在 约217g，折叠厚度约为9.2mm，展开厚度约为4.3mm，成功刷新了此前由 vivo X Fold3 保持的 219g 大折叠最轻纪录。这款「青松」配色和「明白」配色由于采用的玻璃材质的背板，整机重量约为226g，折叠厚度约为9.7mm，展开厚度约为4.55mm。

两种版本在手感、观感乃至重心分布方面均存在一定差异，建议有意向购机的用户可前往线下门店亲自上手体验，以便根据自身使用习惯选择更为契合的版本。

续航与电池：6000mAh蓝海电池

vivo X Fold5 不仅在轻量化设计上实现了突破，在整机综合配置方面亦有显著提升，其中续航表现最为直观可感。本代产品首次搭载了等效 6000mAh 的高能量密度“蓝海电池”，高达866Wh/L，在有效控制机身重量的同时，实现了同类折叠屏机型中领先的电池容量配置，超越目前市售主流大折叠产品。同时vivo X Fold5还行业首发第二代半固态电池，具备行业最强抗寒能力，即便是在零下20摄氏度的条件下依旧可以保证手机功能的正常使用。

针对折叠屏用户的经典的使用场景，天极网在内屏的条件下，构建了涵盖在线视频播放、远程会议、小红书浏览综合测试模型，对整机续航表现进行了实测，具体测试结果如下：

这样的续航表现，可以说vivo X Fold5 的续航表现已跻身当前大折叠屏阵营的第一梯队，满足高强度多任务使用需求。在充电方面，vivo X Fold5支持最高80W有线充电，在上一代 vivo X Fold3 上缺憾的的 40W 无线充电及反向充电功能在本代产品中也得到了全面补全，进一步完善了旗舰机型应有的功能。天极网实测有线充电条件下，从1%充电至80%共计耗时46分钟，充满共计耗时59分钟。

在整机耐用性方面，vivo X Fold5 亦展现出领先同类产品的高标准防护能力。目前，该机型是行业内唯一同时支持 IPX9+ 级抗水与 IP5X 级防尘认证的折叠屏手机。

其中，IPX9+ 是目前极少数高等级防水测试标准之一，其测试条件为：在 1 米深的静水环境中，连续完成 1000 次屏幕开合后，设备依然能够保持正常运行。这项认证不仅代表了整机在高湿、高压等极端使用环境下的密封与耐久性能，也从侧面反映出 vivo X Fold5 在结构设计与整机工艺方面的高可靠性。

影像

在影像方面，vivo X Fold5 的硬件配置依旧延续旗舰水准，具备全焦段高素质三摄系统，覆盖日常拍摄的多种场景需求。

vivo X Fold5 的主摄搭载了索尼 IMX921 传感器，拥有 5000 万像素，这颗CMOS感光尺寸为 1/1.56 英寸，超大底的CMOS尺寸确保了低光环境也拥有出色的成像表现;潜望式长焦镜头升级为70mm 焦段的索尼 IMX882 传感器，同样为 5000 万像素，大幅优化了远摄、人像以及弱光场景下的成像质量;超广角镜头配备的是 JN1 传感器，同为 5000 万像素，能够在保证视野扩展的同时，实现细节清晰、畸变控制良好的超广角画面表现。

在自然风光的拍摄方面，vivo X Fold5 搭载的蔡司影像系统，不仅保证了对真实色彩的精准还原，同时辅以恰到好处的视觉增强算法，使天空更加通透，画面更具层次感，建筑细节亦得以充分展现。通过样张中可以看到，在面对复杂光比的自然环境时，vivo X Fold5 在色彩还原、动态范围控制与画面细节表现上均有出色发挥。

长焦部分则是本代升级的核心亮点之一。vivo X Fold5 配备了一颗支持潜望式光学变焦的 70mm 长焦镜头，传感器升级为索尼 IMX882，得益于传感器传感器面积的升级和PD对焦像素密度提升使其在夜景拍摄和动态抓拍场景中均有显著提升。

在实际人像拍摄样张中，人物主体与背景之间的分离感自然流畅，虚化过渡柔和;细节处理方面，发丝边缘清晰锐利，面部肤色在美颜算法的辅助下呈现出自然通透的质感，未出现明显的过度涂抹，真实与美感得以兼容。

同时vivo X Fold同样支持了vivo负片风格拍摄，通过色彩反转技术赋予画面更强烈的艺术氛围，满足用户在日常记录中对于个性化、情绪化表达的多样需求。该功能还支持于动态照片功能叠加使用，进一步丰富了用户在照片创作方面的可玩性与表达空间。

vivo X Fold5 这颗长焦镜头具备优秀的「长焦微距」能力，在对焦距离控制方面表现优秀，可清晰记录花朵、叶片、昆虫等微观景物，呈现肉眼难以察觉的精细纹理。即使是不具备专业摄影经验的用户，也能轻松拍出富有成就感的微距作品，让日常生活中的微小细节焕发出别样的视觉魅力。

提高效率新功能：原子工作台

这次vivo X Fold5在硬件配置方面上带来了诸多升级，在软件层面同样也存在不少惊喜。vivo X Fold5 此次上线了一个超实用的功能――「原子工作台」。功能上与 iPad 上的“台前调度”类似，可以充分利用这块大屏的利用率。从屏幕右下角往中间滑，就能调出工作台界面，除了当前主应用之外，后台还会以四个小窗的形式实时展示其它正在运行的 App，通过点击任意小窗口后即可完成主应用的切换。此外，天极网还注意到，通过原子工作台进行横竖屏应用之间的切换，vivo也对其进行了动画的适配。

文件管理新增访问icloud云服务。在系统中的文件管理内，新增了icloud登入选项，通过验证登录苹果 ID后，可以直接通过文件管理对iCloud 里的照片和文件进行访问，进一步增强双持用户或者苹果用户在切换到vivo X Fold5后依旧可以保证用机的连续性。

与Mac系统协同办公。将 Mac 上的「vivo 办公套件」升级到 5.6.1版本后，可以实现类似Mac与iPad生态联动的功能「键鼠共享」和「屏幕扩展」功能了，就目前体验上延迟和卡顿情况还与iPad有些差距，待后续进一步优化。

此外，值得一提的是，vivo X Fold5 在与「vivo 办公套件」连接成功后，在手机端可以实现远程控制 Mac功能，结合此前的「原子工作台」，长按文件拖到应用小窗口，就能远程传输并调用 Mac 端的文件。

全面兼容AirPods与Apple Watch生态，打破系统壁垒

在无线音频生态方面，AirPods 耳机已成为多数 iPhone 用户的标配设备，亦有不少安卓用户将其作为日常耳机使用。然而，受限于系统兼容性，当前大多数安卓手机若想实现耳机电量显示与功能控制，往往需借助第三方应用(如 AndPods)实现支持。

vivo 在系统层面对此进行了深度适配，用户在连接 AirPods 时，无需额外安装应用，即可自动弹窗识别，并通过连接中心实时查看耳机电量及进行基本控制操作，整体体验接近苹果原生生态，操作直观便捷。

不仅如此，vivo X Fold5 成为首款可连接 Apple Watch 的安卓手机。通过内置的「vivo 健康」App，用户不仅能够查看 Apple Watch 的连接状态和健身环进度，来电和通知等信息也可同步至手表，实现信息流无缝联动。在跨生态协同方面，如今却已由 vivo 率先打破技术壁垒，迈出关键一步。

vivo X Fold5 以217g(钛度)的超轻机身搭配6000mAh蓝海电池，全面破解折叠屏“又厚又重、续航焦虑”的痛点。同时，凭借对苹果生态的无缝兼容，成为双机党的理想之选。如果你是苹果生态的用户，这么多扎实的软硬件上的提升能够让你产生购入这款全球最轻的大折叠手机的想法吗？以上内容就是天极网带来的关于vivo X Fold5的图文评测!感谢观看!