苹果秋季发布会定档9月10日：7款产品将停售，Pro版涨价引争议

【天极网手机频道】苹果公司于8月26日正式官宣主题为“前方超燃”的2025年秋季新品发布会将于北京时间9月10日凌晨1点举行。随着iPhone 17系列4款新机的登场，苹果官方渠道将在发布会后停售包括 iPhone 15 系列、iPhone 16 Pro 系列、Apple Watch Series 10 及 AirPods Pro 2 在内的7款产品，今年早些时候苹果用更现代化的iPhone 16e替换了过时的 iPhone SE，目前预计苹果的入门级iPhone将进行年度更新，其暂时不会被停售;同时iPhone 17 Pro系列因存储翻倍起步，起售价上涨50美元引发行业热议。

苹果此次发布会邀请函以橙色和蓝色为主色调，LOGO融入液态玻璃动态效果，暗示新品在材质和显示技术上的突破。根据官方信息，发布会将在苹果总部Apple Park的史蒂夫・乔布斯剧院举行，除iPhone 17系列外，还将推出Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3以及AirPods Pro 3和AirTag 2新品。

作为年度重头戏，iPhone 17 系列包含iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max四款机型。其中Pro系列的变化最大，首次弃用钛金属边框，转而采用航空级铝合金材质与背板一体化设计，重量较前代减轻 10%;横向大矩形摄像头模组搭配4800万像素长焦镜头，影像能力再升级;全系标配12GB运行内存，A19 Pro芯片采用台积电第三代3nm 工艺，性能提升15% 以上。

iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max与往年不同，苹果此次选择让上市仅一年的Pro机型直接停售，而非降价进入次级市场，意味着消费者未来无法以折扣价购买钛金属版本Pro机型，进一步凸显 iPhone 17 Pro 系列“材质革命+存储升级”的高端定位。

苹果官网虽未公布售价，但网上爆料已拼凑出完整价格体系，虽然不能确定最终价格，但依旧可以作为参考。争议最大的iPhone 17 Pro系列取消128GB版本，起步存储提升至256GB，起售价1049 美元较前代提高 50 美元，但较现款256GB版本(1099 美元)实际便宜50美元。而新增的 iPhone 17 Air 定位轻奢旗舰，949美元的定价较前代Plus机型高出50 美元，主要因搭载了与Pro系列同源的影像传感器和超薄机身设计。

作为对比，国行iPhone 16系列发布时，iPhone 16的128GB版本售价5999元，256GB版本售价6999元，512G版本售价8999元;iPhone 16 Plus的128GB版本售价6999元，256GB版本售价7999元，512G版本售价9999元;iPhone 16 Pro的128GB版本售价7999元，256GB版本售价8999元，512GB版本售价10999元，1TB版本售价12999元;iPhone 16 Pro Max的256GB版本售价9999元，512GB版本售价11999元，1TB版本售价13999元。如果按照这个涨价情况来看的，iPhone 17系列国行相比上代应该会涨价，幅度预计在500元左右。

对消费者而言，追求性价比的话现在是入手iPhone 16 Pro系列的最后时期了，而且第三方渠道可能在发布会前推出清仓优惠;如果是想体验最新款的机型就可以等iPhone17系列。