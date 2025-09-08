您现在的位置： 天极网 > 手机

iPhone 17 系列电池容量差异曝光：美版突破5000mAh，iOS 26优化续航管理

2025-09-08

  【天极网手机频道】早些时候，苹果iPhone 17系列电池容量细节曝光，美版与国行版本的容量差异引起消费者关注。其中，iPhone 17 Pro Max美版电池容量首次突破5000mAh，达到5088mAh，较国行版的4823mAh多出265mAh，新机续航时间有望从33小时增至35小时以上。

  据悉，这一差异主要源于美版采用eSIM技术，无需实体SIM卡槽，从而节省空间用于增大电池;而国行版因需保留SIM卡槽，电池空间被压缩。

  iPhone 17 Pro 的容量差异同样明显，美版4252mAh对比国行3988mAh较前代分别增长 670mAh与406mAh。值得注意的是，iPhone 17 Air全系电池统一为3149mAh，这意味着国行Air版本首次支持eSIM技术，与美版实现硬件规格同步。

  此外，Pro系列搭载的钢壳电池技术使散热效率提升3倍，循环充放电1000次后容量保持率仍超80%;新增VC 均热板散热系统则解决了高负载下的降频问题，使 A19 Pro芯片性能持续释放，间接延长续航时长。

  苹果在软件层面同步推出的iOS 26系统，通过五项电池管理升级将硬件潜力最大化。全新设计的电池界面新增实时状态显示与“周平均使用”视图，若设备正在充电，还将提示“充满所需时间”，系统不再仅提供24小时或10天的数据，而是通过“周平均使用”视图让用户可直观对比当前耗电与日常均值，异常耗电时将收到智能通知。 

  应用耗电透明度也大幅提升，系统会精准标注高耗电应用的具体原因，例如后台运行时间过长、屏幕开启时间增加或通知频繁等，橙色高亮标识便于快速定位问题。针对极端场景，新增的“自适应电源模式”依托Apple Intelligence 技术，可自动微调屏幕亮度、延迟后台任务，电量降至 20% 时自动开启低电量模式，用户可选择开启“自适应电源通知”，以便在系统启用该模式时收到提醒，不过这个功能仅支持iPhone 15 Pro 及以上机型。 

  在连接充电器后轻触屏幕即可显示充满时间，灵动岛低电量提示支持一键开启省电模式，充电状态图标则通过绿灰变色反馈优化充电或温度保护状态，减少用户对续航的焦虑感;低电量的时候灵动岛会弹出提示，用户轻点即可一键开启低电量模式。此外，系统对电池图标进行了优化，若因优化充电或温度原因暂停充电，图标将由绿色变为灰色，提供更准确的充电状态反馈。

  不过在充电方面，iPhone 17系列仍延续20W有线充电功率，与安卓旗舰的百瓦级快充形成对比。但苹果通过50W MagSafe 无线快充效率首次反超有线充电，30分钟可充至70%。 

  随着北京时间9月10日凌晨1点苹果秋季发布会的临近，这场以“Awe Dropping”为主题的新品盛宴将揭开更多悬念，届时除了iPhone 17系列之外，还有Apple Watch Series 11系列、Apple Watch Ultra 3、AirPods Pro 3等产品也将一同发布，敬请期待。

