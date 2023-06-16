暑期购机享多重福利，高颜值千元机vivo Y35+全网热销

随着毕业季和暑期的到来，夏日换机热潮已然来袭。全新的vivo Y35+在这个夏日，为用户带来了全方位的升级体验。这代的vivo Y35+不仅在外观上以创新工艺打造出多彩灵动的配色，融入了夏日清爽的气息和潮流质感，更配备5000mAh大容量电池，加上后置5000万AI超清影像以及第三代独家定制超级扬声器最高200%音量，带你全方位解锁炎炎夏日的畅爽体验。

以创新工艺打造潮流质感 时尚配色清爽一夏

vivo Y35+的三款配色星云紫、盐湖蓝、星环黑在延续Y系列年轻化设计风格的基础上再度创新，不仅具备舒适的手感、精致的造型，更在配色方面带来更清爽亮眼的升级。

星云紫采用纳米渐变多彩镀膜，背板宛如深邃宇宙的浪漫星云。从中心散开的层层光晕搭配印象派莫奈紫色调，为这个夏日增添更多浪漫色彩。盐湖蓝配色清新自然，宛如夏日蓝绿色的湖水或盛夏阳光下的澄澈蓝海，握在手里，清灵的质感一览无遗，意境如梦。星环黑优雅沉静，宛如宇宙深处的黑洞光环，带来夏日夜色般高级又神秘的质感。

此外，vivo Y35+外观上采用了2.5D一体化直边中框，搭配简约经典的Y系列“双镜造型”，提升了精致感。而8.07mm厚度和190g机身重量，让机身观感更轻盈灵巧。

定制200%超级扬声器 澎湃音量声声入耳

近年来智能手机逐渐成为核心终端，手机的使用场景也从通讯拓展到了娱乐、办公等方面。而无论在任何场景中，出色的音频体验都是不可或缺的。vivo Y35+采用第三代独家定制超级扬声器，使人声和高频更加突出，内容和细节更加丰富。最高200%音量的澎湃听感，搭配17级细腻调音以及多场景自适应调音效果，造就“暑期最强音”，无论是听音乐、看视频还是上网课都能拥有更好的听觉体验。而大音量也能帮助用户在嘈杂环境下听见来电铃声;在开车时获得更清晰的导航语音播报;在户外聚会时获得更大声更清晰的外放声音;即使给长辈使用，大音量也完全能满足他们的听感需求。可以说，这代vivo Y35+让你在更好的听感体验下纵情享受整个夏天。

超清影像记录夏日精彩 疾速性能体验更流畅

炎炎夏日，vivo Y35+在带来听感盛宴的同时，也带来了超清影像，帮助用户定格夏日美好瞬间。vivo Y35+配备了同价位手机中首个旗舰级防频闪传感器，能有效改善拍照和拍视频时的“水波纹”现象。同时还搭载后置5000万影像系统，支持PDAF自动对焦，随手一拍都是超清大片。

同时vivo Y35+搭配的6.64英寸高清适眼屏， 画面清晰细腻，搭配光线传感器，即使在夏日阳光下画面依然清晰可见;配备的适眼模式和夜读模式，降低蓝光，适应黑夜环境，保护双眼告别眼疲劳。更有5000mAh大容量电池，加上8GB+256GB的超大存储，全方位提升你的使用体验。

全新一代vivo Y35+在兼具潮流外观与大音量的同时，影像能力和性能表现都同样优秀，不仅带来了清爽视觉观感，也能提供畅爽使用体验，全方位满足用户用机需求。

目前，vivo Y35+已全面开售。6月18日起，暑促期间购机可享更多福利，支持分期、以旧换新、积分抵现。