全新物理按键创新设计，OPPO Find X8s影像新玩法

【天极网手机频道】OPPO 推出的全新 Find X8 系列手机，凭借其创新设计和卓越影像功能，在智能手机市场引发了广泛关注。其中，OPPO Find X8s 的全新物理按键设计，更是为用户带来了更加方便快捷的影像拍摄体验新玩法。

全新实体快捷键在机身左侧，默认情况下长按启动AI 一键闪记功能，用户也可用于快速启动系统功能、快捷服务。当然，快捷键也可以设定为声音与震动，长按切换为响铃、震动或静音模式;还可以设定为免打扰、相机、手电筒、录音、翻译、截屏等操作，加上按键处于拇指自然碰触的中框位置上，真正实现盲操级效率。

如果是喜欢拍照的用户，可以将实体按键设置为相机，长按后会迅速打开相机，直接进入拍摄状态，大大节省了以往从解锁屏幕、找到相机图标再点击进入的繁琐步骤，能够更快的捕捉到一瞬转逝的画面。

而且用户可根据自己的使用习惯，将长按打开相机的默认模式，设置为照片拍摄、人像拍摄、美颜自拍、视频录像、大师模式等多种选项。比如专业的摄影爱好者在需要抓拍精彩瞬间时，可将其设置为直接进入大师模式，自由调节快门速度、感光度、白平衡等专业参数，如同操控专业相机一般，轻松创作大片;而对于喜欢自拍的用户来说，将其设置为美颜自拍模式，更加方便快捷。

影像方面，OPPO Find X8s采用了Ultra同款的专业哈苏人像，焦段覆盖24mm-85mm，即1X-3.5X焦段，人像虚化引擎使得虚化更准确，模拟哈苏 X2D 相机光斑效果，光斑柔和而又更有层次，色彩更有通透感，背身侧身抓拍也能实现光学级别的真实虚化效果。OPPO Find X8s还支持胶片、柔光滤镜风格，并新增补光风格，提供丰富的人像拍摄风格选择，满足个性化的表达需求。胶片风格不仅模拟了传统胶片的色彩和颗粒感，还保留了独特的色调和对比度，会根据拍摄环境自动调整色彩饱和度、对比度和亮度，呈现出来的效果都像是冲洗出来的胶片样张。

目前新机已经开启预售通道，OPPO Find X8s+提供风信紫、月光白和星野黑三款配色，12GB + 256GB零售价4199元，国补后价格3699元；12GB + 512GB零售价4699元，国补后价格4199元；16GB+ 512GB零售价4999元，国补后价格4499元；16GB + 1TB零售价5499元，国补后价格4999元。OPPO Find X8s+将于4月16日10：00正式开售。