手机价格不超6000元可获补贴500！京东率先上线各省国补会场

【天极网手机频道】想要换新手机、平板、智能手表手环，今年可以安排上了!1月8日，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确指出对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，按产品销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。目前，京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作，未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启，京东将第一时间上线，满足消费者的换新升级需求。

2025年消费品以旧换新国家补贴拉开帷幕，京东已率先承接国家补贴发放工作。消费者打开京东APP搜索“3C国补”可进入3C数码国家补贴会场，购买包括电脑在内的单件/单次商品，享至高补贴2000元。可以看到，上海、湖北、江苏、湖南、吉林、福建、山东、广东、湖南、贵州等十多个省市的“国补”活动已率先上线京东，其他各省市活动也在陆续上线中。

为保障国补的真实有效发放，基于京东物流推出的设备激活、序列号识别等9大定制化创新服务，京东将为购买手机、平板的消费者提供一站式服务，京东小哥将帮助消费者实现上门签收、激活、比对等流程，让消费者第一时间安心、省心启用新品。同时，这一流程通过对唯一码/串码的精细化管理，实现了对手机、平板等3C产品的精准追踪和溯源，确保了设备购买的真实性，为新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新提供可靠支持。

自2024年“两新”政策(即大规模设备更新和消费品以旧换新)实施以来，京东便第一时间投入到以旧换新补贴的支持和承接工作中。作为以供应链为基础的技术与服务企业，京东通过长期的投入和优化，构建了高效且广泛覆盖的供应链网络。从研发、采销到客服、物流，京东超十万名工作人员在2024年全力参与、支持3C数码品类的以旧换新工作，最终在用户端获得了好口碑。据新质生产力研究院发布的一份调研报道，近8成用户认可京东的“价格力”和“履约服务”等能力，在以旧换新时更愿意首选京东。

此外，京东持续推进送新、收旧的一体化服务，让消费者“得新汰旧”更无忧。目前，京东在给消费者送新产品的同时，可一站式将旧商品取走。取送同步的“一站式以旧换新服务”和一次最多用6件旧电子产品的跨品类以旧换新，让消费者足不出户一次性完成旧机回收和新机送达，进而为用户降低换新成本、提供省心省力的换新流程。

国家政策的出台为消费市场和相关产业带来了新的发展机遇，京东将积极响应国家政策，引领产业升级新潮流，为消费者和整个社会创造更大的价值。