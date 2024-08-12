超美小直屏｜实况照片 OPPO Reno 12 新增“晨雾蓝” 联名「时光代理人」

【天极网手机频道】近日，OPPO Reno 12 在夏日末新增一款的“晨雾蓝”配色，同时还和“时光代理人”进行了联名活动，现在上 OPPO 商城、京东、天猫、抖音、拼多多等线上平台购买 OPPO Reno 12 晨雾蓝配色手机及联名礼盒，参与晒单分享活动，即可获取「时光代理人 联名徽章及立牌」两款限定周边。

具体参与活动条件如下：

温馨提示，活动截止登记时间为 2024年8月30日，礼品有限，心动就快来光顾「欧珀谷子铺」吧，可享受“时光代理人”限定联名礼盒，至高24期免息等权益。

与此同时，在线下还开启了限定联名店铺，在OPPO微博官网显示，共计38城开启了限定主题店，专属时光照相馆委托函、定制DIY包挂等你来领，更有机会抽奖解锁B站大会员等惊喜好礼!

地址：广州市天河区天河路228号OPPO旗舰店(正佳广场店)。

今日各大电商平台已上架开启预约，8月8号正式开售，具体配置价格如下：

12GB+256GB 2699元

12GB+512GB 2899元

16GB+512GB 3199元

这里带大家回顾一下这款超美小直屏机型。OPPO Reno12系列通过独特的小直屏设计和各种影像摄 影功能，它手感轻盈功能丰富，为追求时尚潮流的用户提供了个性化的选择。其天玑8250星速版旗舰芯片和AI影像功能的搭载配合实况照片功能，提升了用户的摄影体验，满足了用户多样化的需求。无论是在意拍照或者手感，还是在意实用和耐用属性的用户，这款手机的表现都十分亮眼，都可以考虑OPPO Reno 12系列，它确实有十分亮眼的表现。

在外观颜值方面，OPPO Reno12系列采用四曲柔边直屏设计，带来超美小直屏体验，没有曲面屏带来的边缘发绿问题，贴膜也会相对方便很多，搭配超时髦、超百搭的外观，满足用户个性化需求。OPPO Reno12首创「流银玻璃」工艺，金属感的银色在光线照射下呈现立体流动的质感，并且后盖均为玻璃材质，中框采用V0级塑胶PC材料，通过工艺实现金属质感，上手体验十分精致。

此外，在厚度上，OPPO Reno 12薄约7.25mm，重量上仅179g，小巧玲珑手感舒适，十分适合小手或者在意手感的用户，与如今旗舰手机动辄220g相比，绝对是令人一用就爱不释手。

在相机规格上，OPPO Reno12的摄像头传感器规格如下：前置摄像头为Samsung S5KJN5 50MP，后置摄像头分别为主摄Sony LYT600 50M、超广角Sony IMX355 8M和长焦Samsung S5KJN5 50M，搭配前后置5000万像素摄像头，单反级人像三摄，拍出动人照片。OPPO Reno 12还为用户提供独特AI摄影体验，在相机功能上，OPPO Reno 12 首发安卓首个能发布实况照片的手机，实况照片功能开启后抓取手机在按下快门的前后瞬间。支持全焦段美颜，随手分享动人时刻。同时，OPPO Reno 12系列还支持目前很多旗舰机的潮流AI功能，如AI消除、AI抠图、AI闭眼修复、人脸超清新功能，助您一键拯救废片，让手机拍照更加智能化。

总结

在夏末将至时期，这次新增的晨雾蓝配色，在盛夏带来一股清凉感，与此同时，在线下线上同时开启与“时光代理人”的联名活动，使得整个盛夏又新添不少热闹。OPPO Reno12系列采用四曲柔边直屏设计，颜值方面有着十分突出的表现，带来超美小直屏体验，搭配超时髦、超百搭的外观，满足用户个性化需求，并且此次还带了十分清新的晨雾蓝配色，为OPPO Reno 系列又新增一种颜值颇为亮眼的配色。