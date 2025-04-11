但用难回！OPPO Find X8s好用的全局搜索

【天极网手机频道】在如今信息爆炸的时代，人们每天都要在手机中处理超多信息，无论是查找重要文件、照片，还是搜索日程安排，如何快速精准地获取所需内容，成为了影响用户体验的关键因素。全新OPPO Find X8系列搭载的ColorOS 15 系统内置全局搜索功能，为用户带来了更加便捷体验。

全局搜索是什么?

ColorOS 15 的全局搜索功能堪称手机的 “超级大脑”，让查找信息变得轻而易举，是用户查找本机和在线服务内容的便捷入口。可以通过输入关键词快速找到相关内容或功能全局搜索目前支持快速查找以下内容本地服务和内容。包括APP、系统功能及设置项、文件、电话本、日历、便签、信息，线上应用、酒店、电影票、以及其他用户需要搜索的任何网页内容等。

以往，用户想要在手机里找一张特定照片，可能需要在相册应用中反复翻阅;寻找一份工作文档，要在多个办公软件中逐个查找，过程繁琐又耗时。而现在，借助 ColorOS 15 的全局搜索，这一切都变得简单高效。只需在搜索栏中输入几个关键词，系统便能瞬间在设备中的文件、照片、笔记、日程等各个角落精准定位，快速呈现结果。不仅如此，该全局搜索还具备强大的智能识别能力，无需精准的关键词，用户随口一问，它就能理解意图，找到相关内容。

值得一提的是，ColorOS 15 的全局搜索功能还支持跨应用搜索。以办公场景为例，当你需要查找一份在不同办公软件中保存的文档时，不必再分别打开各个应用进行搜索。通过全局搜索，在一个搜索框内即可对手机内所有办公应用中的文档进行穿透式查找，无论是 PDF、Word 还是 PowerPoint 格式的文件，都能一键搜到，极大地提升了办公效率。在学习场景中，学生们查找不同学习软件中的资料，同样能借助这一功能快速实现，方便快捷。

如何打开全局搜索?

方式一:桌面下滑使用全局搜索

前往设置-桌面与锁屏-“桌面下划功能”设为全局搜索，设置好后在桌面下划即可进入全局搜察页面，输入需要搜索的内容即可。

方式二:在桌面打开全局搜索

点击桌面底部导航栏上方搜索按钮，即可打开“全局搜索”。

方式三:在桌面上添加全局搜索插件

1.在桌面双捏合或者长按进入编辑模式；

2.在编辑模式中点击“插件”进入插件选择页面；

3.在插件选择页面中下划找到全局搜索播件，点击添加至桌面；

4.添加后，点击桌面的全局搜索插件，即可进入全局搜索页面，输入需要搜索的内容即可。

方式四:在速览屏使用全局搜索

从主屏幕的左侧边缘向右轻扫，进入速览屏;或者在速览屏点击顶部的搜索框，即可进入全局搜索页而，输入需要搜索的内容即可。

除了全局搜索，ColorOS 15还有许多非常智能化的操作，例如实现DeepSeek联网深度识图与文档识别功能，“一键问屏”功能，一键闪记功能等等，结合ColorOS核心AI技术，不仅带来业界领先的智能体验，还能通过DeepSeek技术让AI真正融入每个人的日常生活，无论是工作中还是日常使用中，都能让用户享受到AI带来的便捷与效率提升。

后续OPPO还将陆续为多款现有设备推送 ColorOS 15的更新，让更多用户能够享受到这一便捷的全局搜索功能以及系统带来的其他升级体验。无论是日常办公、学习，还是娱乐休闲，ColorOS 15 的全局搜索功能都将成为用户高效获取信息的得力助手，彻底改变人们在手机中查找信息的方式，为用户带来更便捷、更智能的使用感受。