同档位最值得购买的性能机，iQOO Z8系列今日1199元起首销

【天极网手机频道】9月7日，“天玑 8200 性能小超人”iQOO Z8系列现已全面开售，最低仅需1199元起，即日起至9月9日24:00，购机赠送XE160耳机，并可享受3期免息购机。iQOO Z8凭借天玑 8200 领衔的“满血性能铁三角”和120W 超快闪充，挑战“最佳千元性能机”之称号，而iQOO Z8x则是一款具备6000mAh巨量电池的超值高性能长续航手机，凭借强悍产品力，两款产品已成为同档中的最理想之选，受到用户热捧。今日开售仅1分钟，iQOO Z8系列销量已经超过上一代产品的全天销量，成绩再创新高。

“天玑 8200 性能小超人”iQOO Z8共有3个版本可选，8GB+256GB版本售价1699元(首销减100，仅需1599元)、12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元;“性能小超人”iQOO Z8x亦有3个版本可选，8GB+128GB版本售价1299元(首销减100，仅需1199元)、8GB+256GB版本售价1399元(首销减100，仅需1299元)、12GB+256GB版本售价1499元。

天玑 8200 携手120W 超快闪充，打造千元满血性能强机

iQOO Z8搭载由天玑 8200 、满血版LPDDR5和满血版UFS 3.1组成“满血性能铁三角”，不但安兔兔V10跑分高达980,832分，更带来优秀的高帧游戏体验，能够以近满帧地持续运行《王者荣耀》120帧1小时，实力不凡。同时，iQOO Z8提供最高12GB+512GB组合可选，支持内存融合 3.0，满足用户对于“大运存大储存”的需求。

iQOO Z8整体配置在千元机中实属豪华，拥有3002mm2豪华均热板的3K VC冰极立体散热，可以让手机满血性能稳稳输出;具备新一代高性能天线布局，Wi-Fi 5G穿墙能力相对上一代产品提升30%，还具备超速网络引擎，支持超低时延引擎、地铁模式和电梯模式，让用户随时随地畅享高速网络带来的愉悦上网体验;搭载红外遥控、全场景NFC和3.5mm耳机孔等数据连接功能，带来全方位便利体验。

值得一提，iQOO Z8搭载的120W 超快闪充至快10分钟就能将内置等效5000mAh超大电池充近一半，充电速度越级比肩行业旗舰，原装充电头还支持65W PD协议，配合原装数据线，可以为支持PD协议设备充电;原装电池则能在经过1460次完整充电循环后，电池健康度大于80%，让用户安心长期使用。

护眼零感蓝光原彩屏，游戏操控体验全面出彩

继承Z系列护眼好屏传统，iQOO Z8配备零感蓝光原彩屏，带来具备芯片级智能护眼的硬件级低蓝光，相同条件减少有害蓝光50%，全系通过SGS低蓝光认证;凭借前置色温传感器，支持屏幕色温自适应，带来真实、舒适观感，其他还有抗疲劳亮度调节、舒适模式和游戏护眼功能，具备全方位护眼实力。这块屏幕色彩表现也是优秀，首次带来出厂屏幕逐台校准，拥有更精准的色温和色彩表现，支持100%电影级P3色域显示，能够还原真实世界色彩。

除了拥有一块好屏幕，iQOO Z8还搭载首次支持“游戏场景声场拓宽算法”的封闭式立体双扬声器、X轴线性马达和体感操控，再配合iQOO专业的游戏体验调校，能够带来全面优秀的游戏操控体验。

6400万像素OIS主摄，首现2x 50mm黄金焦段人像

这一次，影像给你惊喜。iQOO Z8具备6400万像素OIS光学防抖双摄，除了支持4K超清视频、纯净夜景、超级月亮、悬浮运动抓拍和动感追焦摇镜等功能外，还首次在Z系列中支持2x 50mm黄金焦段人像拍摄，通过超清主摄与专业景深虚化镜头合作，叠加影棚级质感人像算法，能够拍出高质感人像美照。

清新脱俗高颜值，全新“星月夜”配色

以清新之色带来不一样的美感，iQOO Z8系列以全新“星月夜”配色在一众千元机中脱颖而出，拥有釉面凝光工艺的“月瓷白”、“星野青”和新一代星光AG工艺打造的“曜夜黑”三大配色，满足用户对“简约即美”的需求。

iQOO Z8x挑战同价位最强，高性能超长续航手机

“性能小超人”iQOO Z8x具备6000mAh巨量电池和超60万跑分的高通第一代骁龙6，支持《王者荣耀》90帧模式，并在同档产品中首次提供12GB大运存，拥有零感蓝光原彩屏、五重冰封液冷散热、150%超级扬声器和可拍摄4K超清视频的5000万像素AI防抖主摄，支持48个月性能抗老化，是一款售价超值的高性能超长续航手机。

“天玑 8200 性能小超人”iQOO Z8系列正在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道火热销售中，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。iQOO Z8系列凭借“超值、强悍、全面实用”的特性受到了广大用户的追捧，是非常值得选择的“最佳千元性能机”，对新品感到心动的朋友赶紧抢购吧!