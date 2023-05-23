　　iQOO Neo8系列正式发布：双芯旗舰点燃机圈，到手价仅2299元起

5月23日晚，备受期待的iQOO Neo8系列终于正式亮相，新机这一次首发天玑9200+芯片、全系标配120W超快闪充、1.5K 144Hz 2160Hz高频PWM调光屏幕，性能配置强劲，是这个5月准旗舰级新品。此外，iQOO首款半入耳主动降噪耳机iQOO TWS Air Pro、12.1英寸超感巨幕iQOO Pad与iQOO Neo8系列一起发布。目前三款产品均已正式开启预售，感兴趣的朋友可多关注。

iQOO Neo8系列在秉承着热血酷玩属性，推出赛点、夜岩、冲浪三款不同配色和手感的手机。赛点:荔枝纹素皮材质，蕴藏速度与激情的对撞;夜岩:岩晶玻璃材质，就像在黑夜中的绝境攀岩;冲浪:瓷釉亮面玻璃，就像在海浪中翻滚，带来夏日清爽。

iQOO Neo8系列全系标配144Hz 1.5K护眼直屏，452ppi的高清屏幕清晰展示画面细节;加上1200Hz瞬时采样率，实现眼手合一的操控体验;同时，全系屏幕支持最高2160Hz的高频PWM调光和1.6万级亮度调节具备SGS低蓝光认证，可智能调节屏幕亮度、色温，有效缓解眼睛疲劳呵护视力。

iQOO Neo8 Pro全球首发天玑9200+，安兔兔V9跑分达到1363206，安兔兔V10跑分更是超过了165万分。王者荣耀高帧运行1小时平均帧率119.61帧更强的游戏功耗控制，更持久的满帧游戏运行。

性能方面，iQOO Neo8搭载骁龙8+和自研芯片V1+，适配多种重载游戏，高帧率低功耗，游戏体验拉满，最高可达原生144帧。。iQOO Neo8 Pro首发天玑9200+旗舰芯，采用第二代台积电4nm制程和新一代ARM V9架构，拥有行业最强的3.35GHz X3超大核以及3.0GHz A715大核，以高达1,363,206的成绩挑战目前安卓手机最高跑分。

iQOO Neo8全系标配5K超大面积VC均热板，手机高负荷运行时也能保持清爽，石墨立体散热，加快热量传导，再加上9颗NTC温度传感器，实时监控手机温度变化，管理手机温度，双倍散热。MAGT自适应画质，接收实时负载，化解渲染压力，逐发送调整搭载的自研独显芯片V1+，游戏场景中节省功耗14.2%。

值得一提的是，iQOO Neo8系列通过了KPL比赛用机测试认证,封闭式立体双扬配合陀螺仪增强、体感操控、游戏伴侣、计时器等，给你更加沉浸的游戏体验! iQOO Neo8 Pro更有屏幕双控压感和对称式双X轴线性马达，三小时119.55帧接近满帧的水平，温度只有39.2°C，稳帧更持久。续航上，iQOO Neo8全系配备120W超快闪充，充电15分钟就能直接充到75%。等效5000mAh超大电池，出门在外也能电量满满。

此外，为了提供更稳定的通信连接，iQOO Neo8系列行业首发的“穿墙天线簇”带来穿透更强覆盖更广的通信体验。多天线共同接收信号时，有效抑制噪声干扰，提高通信效率;六网协同下，双卡5G、4G、Wi-Fi 2.4G、Wi-Fi 5G之间自由快速切换，不同场景识别及切换速度上更准更快。

影像方面，iQOO Neo8 Pro采用IMX866VCS大底传感器和vivo自研的VCS仿生光谱技术，能够模拟人眼光谱，还原世界本色;5000W像素的大底传感器+OIS光学防抖，无惧抖动;不仅如此，4K夜景视频让你在夜晚也能拍出电影感视频;同时，背景虚化、暗光抓拍等功能。

价格上，iQOO Neo8 Pro的售价是：16GB+256GB，618特惠价3099元;16GB+512GB，618特惠价3399元。iQOO Neo8的售价是： 12GB+256GB，618特惠价2299元;12GB+512GB，618特惠价2599元;16GB+512GB，618特惠价2899元。5月23日晚20:00开启预售，5月31日20:00全渠道开售。