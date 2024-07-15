OPPO 与 爱立信 签署全球战略合作协议

【天极网手机频道】7月15日，全球领先的智能设备创新者OPPO宣布与爱立信签署全球战略合作协议，协议包括全球专利交叉许可、技术合作及市场推广等方面的合作内容。其中，全球专利交叉许可涵盖了双方包括5G标准在内的蜂窝通信标准必要专利。

OPPO首席知识产权官冯英表示：“我们很高兴与爱立信达成全球战略合作协议。全球专利交叉许可的达成体现了双方对彼此知识产权的认可和尊重，为双方深化全球战略合作奠定了基础。OPPO始终尊重知识产权，倡导合理收费，倡导建立长期健康的知识产权生态，以友好协商的方式解决许可人和被许可人之间的知识产权争议，互相尊重专利价值。”

成立20年来，OPPO始终坚定投入前沿科技，深耕关键技术领域，并将技术创新持续转化为高价值知识产权和领先的用户体验，引领技术创新的同时，也积累了丰富的知识产权资产。截至2024年6月30日，OPPO全球专利申请超103000件，授权超57000件，其中发明专利申请超过94000件，在所有专利申请中占比91%。世界知识产权组织(WIPO)发布的2023年国际专利条约(PCT) 申请数量排行榜显示，OPPO位列全球第9位，这也是OPPO连续第五年在该榜单中位列前十。

作为5G标准必要专利的主要权利人之一，OPPO既是技术标准的创新者，也是技术标准的实施者，持续积极推动技术标准在产业中的实施应用。目前，OPPO在全球40多个国家和地区持续布局5G通信标准专利，共完成超6200族全球专利申请，在ETSI声明超3700族5G标准专利，在3GPP提交标准文稿数量累计超12000件。根据中国信通院发布的《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023)》和IPlytics 在2023年10月发布的《全球5G标准必要专利实力报告》，OPPO 5G标准必要专利实力全球综合排名均位居前十。