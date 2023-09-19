持久耐用兼具颜值性能，近期品质千元档手机编辑推荐

【天极网手机频道】对于大部分普通用户来说，在换手机时首先考虑的并不是纸面数据，而是从实际使用出发，看新机能否做到久用不卡，电池耐不耐用等等。如何选择一款持久耐用的手机，直接关系到后续的用机体验。小编这里网罗了多款千元新品，它们拥有不错的流畅体验与性能表现，在续航上也相当出众，一起来看看。

编辑推荐：OPPO A2 Pro

起售价：1799元

OPPO A2 Pro这一次主打颜值与高品质体验，机身正面采用的是一块6.7英寸的旗舰级护眼双曲屏，120Hz高刷，10.7亿色显示，全局激发最高亮度可达800尼特，局部峰值最高亮度可达950nit，即便是阳光充沛的室外也能看清屏幕。同时，这块屏幕支持行业领先的2160Hz高频PWM调光，能有效降低可见频闪对敏感人群的视觉疲劳风险。配色上OPPO A2 Pro带来了深沉的浩瀚黑、素雅的暮云紫以及恬荡的大漠棕，其中浩瀚黑、暮云紫采用的是板材材质;大漠棕采用的是素皮材质。

影像模组使用的是经典影像设计语言，“苍穹之镜”设计基于多种工艺应用使其兼具精致度与耐磨性，整体视觉十分均衡与和谐。3D双曲面机身实现了更流畅贴合的圆角设计，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计，拥有更极致舒适的持握手感和防误触体验。此外，新机还拥有金刚石抗摔结构以及IP54生活防水加持。

OPPO A2 Pro搭载基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，2.6GHz高能大核，配合ColorOS 13.1系统中的ColorOS超算平台，专为提升系统流畅性和稳定性定制的4大计算引擎综合调优，不仅提高后台常驻应用数量和应用的后台驻留率，应用启动速度和应用使用的连贯性也随之提高，实现了高性能与低功耗的平衡。

不仅如此，OPPO A2 Pro还提供了最大12GB+512GB的双存组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，而且还通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，并获得了TüV南德48个月A级流畅认证，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

影像方面，OPPO A2 Pro前置一颗800万像素镜头，后置的6400万主摄支持4合1超感光大像素，可以轻松拍出细节丰富的质感大片，旗舰级的色彩与影调也下放到A系列当中，无论是照片的光影平衡度、色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都接近人眼所看到的。

OPPO A2 Pro本次配备了67W超级闪充+5000mAh高耐久电池组合，为用户提供坚实的电量保障，再结合67W超级闪充消除电量焦虑。充电10分钟即可充进36%的电量，46分钟即可完成充电，完全能够满足大部分用户日常使用的续航需求。另外，OPPO A2 Pro还搭载了OPPO独家智能电池健康引擎，采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，1600次充放电循环后电池寿命依然能在80%以上。OPPO A2 Pro起售价1799元（8GB+128GB），12GB+256GB版本的预售价1999元，12GB+256GB版本的预售价2399元。

编辑推荐：iQOO Z8

起售价：1599元

凭借天玑 8200 领衔的“满血性能铁三角”和120W 超快闪充，iQOO Z8在千元档位收获了相当不错的口碑与销量.iQOO Z8搭载具备巅峰性能的天玑8200，携手满血版LPDDR5和满血版UFS3.1组成“满血性能铁三角”。iQOO Z8支持新一代高性能天线布局，Wi-Fi 5G穿墙能力相对上一代产品提升30%，具备超速网络引擎，支持超低时延引擎、地铁模式和电梯模式。

iQOO Z8配备零感蓝光原彩屏，带来具备芯片级智能护眼的硬件级低蓝光，相同条件减少有害蓝光50%，全系通过SGS低蓝光认证。iQOO Z8搭载6400万像素OIS光学防抖双摄，支持4K超清视频、纯净夜景、超级月亮、悬浮运动抓拍、动感追焦摇镜等功能。 值得注意的是，iQOO Z8少有的搭载120W超快闪充，至快10分钟就能将内置超大电池充近一半，充电速度越级比肩行业旗舰，是同价位中充电速度最快的产品之一。同时为了用户能便捷使用，iQOO Z8还具备红外遥控、全场景NFC和3.5mm耳机孔等数据连接功能。

除此之外，系列中的iQOO Z8x同样拥有不俗的实力，它具备6000mAh巨量电池和高通第一代骁龙6，支持《王者荣耀》90帧模式，并在同档产品中首次提供12GB大运存，具备零感蓝光原彩屏、五重冰封液冷散热、150%超级扬声器和可以拍摄4K超清视频的5000万像素AI防抖主摄，支持48个月性能抗老化。

售价方面，iQOO Z8共有3个版本可供选择，8GB+256GB版本售价1699元（首销1599元）、12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元。