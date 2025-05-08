OPPO 官宣新一代科技潮品，Reno14 系列将于5月15日发布

【天极网手机频道】5 月 8 日，OPPO 正式官宣全新的 Reno14 系列。Reno14 系列延续上一代 “超美小直屏”，外观设计上进一步巩固其家族潮流印记，并推出全新潮流 “人鱼姬” 配色，引领新一季手机美学。

OPPO Reno14 系列从深海人鱼游弋的动态美感中撷取灵感，通过行业首创的流光幻影工艺，在玻璃背板上雕刻出如鱼尾轻盈摆动的灵动纹理，在光线照射下呈现 “一机十色” 的灵动效果。

鱼尾在水里自在游动的样子，正象征着女孩们奔向世界时自由飞扬的姿态，此次 OPPO Reno14 系列再度携手 Reno Girl 宋雨琦，生动演绎潮流人鱼姬的生命力美学，完美诠释 “人生海海，四面八方都是前方” 的设计理念。

Reno14 系列质感再进阶，人鱼姬配色版以凝光星窗镜组搭配灵动星瞳设计，尽显细节之美;行业首发的亲肤绒感玻璃材质，带来 BabySkin 亲肤触感。Reno14 系列还标配同价位段独有的质感金属中框，够精致、够坚固，全系采用一体式冷雕玻璃工艺，无缝防尘。Reno14 系列颜值出众，质感拉满，可谓 “刚柔并济”。

Reno14 系列沿用 “超美小直屏” 设计，Reno14 提供人鱼姬、半夏绿、礁石黑三种配色，Reno14 Pro 提供人鱼姬、海芋紫、礁石黑三种潮流配色。

即日起，用户可通过 OPPO 官方商城、各大授权电商、线下授权门店等全渠道预订 Reno14 系列，OPPO 商城、线下授权体验店学生预订购机还可赠送价值 129 元充电宝。更多 OPPO Reno14 系列新品信息，敬请期待 5 月 15 日 16:00 的新品发布会，届时可通过 OPPO 官网等直播平台进行观看。