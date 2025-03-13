凭借轻薄外观与软件优化，OPPO Find N5备受女性用户青睐

【天极网手机频道】OPPO Find N5自上市至今收获了不少用户好评，难能可贵的是它还少有的获得女性用户的喜爱。Find N5凭借轻薄的外观设计和全面优化升级的软件功能，成为不少女性用户在考虑大折叠手机时的首选。

天极网了解到，OPPO Find N5 的各项功能体验堪称卓越，为女性用户的生活和工作带来诸多便利。比如，它的悬停照镜子功能，是爱美女性的贴心伴侣，随时随地助力检查妆容，让精致时刻在线。还有一句话分屏功能，通过简单的语音指令即可实现分屏操作，方便又快捷，简直是懒人福音。对于经常忘记带公司文档回家的用户，OPPO Find N5 的远控电脑功能更是雪中送炭，在拥有 Find N5 后，远程控制公司电脑，轻松获取文档，避免了类似尴尬。

Find N5 展开后拥有 8.12 英寸的行业最大屏幕，为用户带来前所未有的广阔视野和沉浸式体验。内外屏都具备通透、细腻、流畅的特质，并且支持 OPPO 熄灯护眼技术，在暗光环境下能够有效地呵护你的视力健康。同时在不到 9mm 的精巧机身里，OPPO 对每一处细节都进行了精雕细琢，成功实现了行业的重大突破。不仅刷新了折叠屏手机的轻薄记录，还在性能、影像、屏幕、续航等多个维度实现了全方位的跃升。

OPPO Find N5 作为全球首款搭载骁龙 8 至尊版的折叠产品，性能一骑绝尘。其全新的钛合金天穹铰链采用了行业首创的 3D 激光打印钛合金翼板，厚度仅仅只有 0.15mm，并且首次成功通过德国莱茵 TÜV 无感折痕认证。当手机合上时，机身厚度薄至 8.93mm，搭配上 5600mAh 的超大容量冰川电池与 50W 无线闪充技术，续航能力堪称超强。转轴外中框同样运用了 3D 打印技术，钛合金材质赋予了它不错的强度和耐用性，中框缩窄至 6.6mm，全方位保障了屏幕的平整度与折叠时的稳定性。

得益于新一代天穹架构，Find N5 成功通过了 IPX6、IPX8、IPX9 满级防水认证，成为全球首款具备满级防水能力的折叠产品。无论是日常的水滴溅落、意外的落水情况，还是面对热水以及高强度水流的冲击，它都能从容应对，耐用性得到了显著的提升。在此次电商活动中，购买 OPPO Find N5，还能额外享受贴心的售后保障服务，为你的使用全程保驾护航。

ColorOS 15 和全新 OPPO 办公助手为 Find N5 用户带来了更为高效的办公体验。通过全新 O + 互联 App，能够实现与苹果 Mac 电脑的无缝协同，远程控制 Mac 电脑时，双端画面实时同步，操作延时低至毫秒级，还支持原生级 Mac 键盘和触控板手势操作。Find N5 的远控电脑功能可与全景虚拟屏多任务配合使用，轻松完成各种文件操作。全新 AI 全景虚拟屏的分屏功能更加智能，系统级 AI 能够精准感知用户的分屏需求，主动提醒并协助用户快速完成分屏;全新 AI 意图搜索功能可以精准搜索本地文档内容，并整合相关信息。参与电商活动，购买 Find N5 还有机会获得办公软件会员权益，助力你在办公领域一路开挂。

OPPO Find N5 凭借 5600mAh 冰川电池、骁龙 8 至尊版、全面集成 Find X8 系列影像算法、革新通信和安全等诸多优势，再次有力地证明了折叠形态不仅能够轻薄至 8 毫米时代，更能带来全面升级的旗舰级表现。目前，OPPO Find N5正在线下线下持续热销，喜欢的朋友不妨多多关注。