iQOO 12系列发布3999元起：性能「双芯」+旗舰影像，极致体验全面进化

【天极网手机频道】在iQOO品牌的发展中，虽然一直以电竞体验为核心，但其实每一代iQOO旗舰给用户带来的都是全方位的综合体验。11月7日，iQOO带来新一代旗舰手机iQOO 12系列，其中包含了iQOO 12与iQOO 12 Pro。作为系列的“大哥”，iQOO 12 Pro这一次无论是充电、影像、屏幕还是系统等等，都做到了内外出众。

iQOO 12 Pro正脸搭载国内首发的三星2K E7 144Hz 全感屏，屏幕尺寸为6.78英寸、分辨率为3200 x 1440、最高支持144Hz刷新率，屏幕峰值亮度高达3000nit。此外，这块屏幕还搭载了LTPO无极变化技术，手机系统会自适应的去控制屏幕刷新率。

经典传承，iQOO 12 Pro一共有三款配色，分别是赛道版的黑色、燃途红色以及传奇白色。其中传奇白色采用了白色瓷釉质感玻璃，实际观感出色，并且不易沾染指纹。详细来看在白色瓷釉质感玻璃上有着无数立体棱锥纳米光学纹理组成的纯净白色，这个玻璃还会在光线反射下营造出不一样的观感。

性能方面，iQOO 12 Pro带来了新一代的性能铁三角，搭载第三代骁龙8芯片，采用了台积电的4nm N4P工艺制成，1+5+2的全64位架构，有着1颗3.3GHZ Cortex X4超大核+5颗(3颗3.14GHz+2颗2.96GHz) Cortex/A720 大核+2颗2.6GHZ Cortex A520小核。相比上一代骁龙8芯片，CPU整体性能提升30%，能效提升20%。

与此同时，iQOO 12 Pro搭载了LPDDR5X内存，理论速率达8533MbpS，iQOO 12 Pro最高可选16GB运行内存，这运行内存都快比一些电脑还大了。它还采用了USF4.0技术，相比前代技术连续拷贝文件性能提升40%，解压大文件性能提升29%，随机读性能提升38%。

除了性能芯片外，iQOO作为电竞手机行业的先锋者，还在iQOO 12 Pro上加入了专属电竞芯片Q1。这枚芯片通过iQOO的能力定制和自研算法实现了游戏真正意义上的低延时插帧超分技术。iQOO针对DAU前500的游戏进行逐个分析，对每个游戏的特性、画质、帧率、功耗等模块摸排，最后有合游戏插帧技术的内容，35+款适合游戏超分的技术功能。

为了提高散热效率，iQOO 12 Pro搭载了一块面积高达5705mm2的不锈钢VC均热板，不锈钢冲压工艺不仅可以提升VC面积利用率，还进一步加快内部热循环速度。同时iQOO 12 Pro搭载了低温航空级别的铝中框，改善游戏边框发热情况。而升级后的温控算法结合大数据信息优化，也可以辅助实现更好的温控管理。

影像也是此次新机重点升级的亮点，iQOO 12 Pro采用旗舰级高素质三摄组合，其中主摄像头为5000万像素，有着1/1.3”传感器尺寸和1.197wm单位像素尺寸，拍出的照片解析度高，随拍即是大片;拥有全新的旗舰级6400万像素潜望长焦，等效焦距70mm，支持三倍光学变焦、10倍高清变焦、最大100倍的混合变焦以及微距拍摄。iQOO 12 Pro 还有一枚素质不错的5000像素超广角镜头。

值得一提的是，iQOO 12系列出厂就搭载OriginOS 4系统，内置AI大模型加持的私人助手。我们可以随时呼出蓝心小V查询照片、机票、天气，甚至还可以询问他如何玩游戏以及最近很火的AI画图现在的小V也可以做到。充电续航上，iQOO 12 Pro前代产品同样的电池体积下，内置一块能量密度更大的5100毫安时的超极石墨烯电池，支持120W超级快充和50W无线快充。

售价上，iQOO 12 Pro的16G+1TB版本上市价5999元；16G+512G版本上市价5499元；16G+256G版本上市价4999元。iQOO12的16G+1TB版本上市价4699元；16G+512G版本上市价4299元；16G+256G版本上市价3999元。目前，iQOO 12系列已经正式发布并已开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。