情人节送TA手机好礼 用京东手机小时达下单 1小时送达不用等

【天极网手机频道】2月14日情人节即将到来，你是否有为心爱的TA准备好礼物呢？如果你担心快递没法及时送到或是不知道选什么礼物更有新意，不妨用京东手机小时达为TA选购一部手机，1小时送达，时间有保障，手机又足以表达心意还实用，正合适在情人节送出。京东年货节期间，已有不少消费者在购买手机时选择使用京东手机小时达。数据显示，2月1日至12日，荣耀、小米、华为、OPPO成为京东手机小时达用户最受青睐的品牌，成交额同比增长均超100%，其中荣耀成交额同比增长更是突破200%。此外，耳机等各类数码配件也收获不俗成绩，成交额同比增长破100%。

想下单的消费者可以在京东APP首页搜索“手机小时达”进入页面，将定位调整至收货地址，然后选择门店下单心仪的手机款式即可。随后消费者就可以通过线上追踪商家打包、骑手接单配送的整个流程，更安心。此外，消费者在京东APP搜索任何手机时，都可以选择带有小时达标志的产品或者选择上方“小时达”进入小时达栏目下单，1小时完成换新。

数据显示，华为Mate 60 Pro和小米14 Pro成为京东手机小时达用户的首选爆品，情人节送TA也是不错选择。其中，华为Mate 60 Pro不仅拥有卓越的性能、创新的设计、出色的影像实力，而且华为Mate 60系列在今年春晚的小品、魔术等节目中亮相，送给TA正合适。而小米14 Pro搭载骁龙8 Gen3，性能实力强，还配备徕卡光学镜头，集性能、影像、体验三位一体。此外，如果想选择耳机不妨入手Bose QuietComfort 消噪耳塞Ultra，突破性的沉浸空间音频技术，带来更加真实的声音体验，智能耳内音场调校，带来量耳定制的声音体验，降噪实力毋庸置疑。值得一提的是，京东联合三星带来“龙飞phone舞过新年”线下主题活动正在火热进行中，消费者来到北京三里屯SOHO三星体验店参与抽奖，可免费赢三星Galaxy S24新机。

还等什么，如果想要在情人节及时送给TA一份心意好礼，那就快来京东搜索“手机小时达”下单吧。