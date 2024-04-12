OPPO A3 Pro发布售价1999元起：兼具品质和持久耐用

【天极网手机频道】4月12日，OPPO于今日14:30 召开线上发布会，正式发布A系列新品――OPPO A3 Pro 。被称为“耐用战神”的OPPO A3 Pro深度洞察用户抗摔、防水两大使用场景，首发OPPO晶盾玻璃，支持IP69、IP68、IP66 满级防水，尊享行业唯一进水保，一举捅破同档位防水、抗摔、手机保障三大天花板。同时，OPPO A3 Pro还配置四年耐用大电池、超大存储组合、超抗摔护眼屏，真正为大众用户带来超防水、超抗摔、超耐用的安心用机体验。

横扫业界三大防水标准，满级防水终结进水焦虑

当下，消费者的购买选择越来越务实，对于更持久、更可靠的手机使用体验的需求日益增长。OPPO深谙实用主义之道，从用户最关心的跌落易破损、久用易划伤、进水易失灵三大真实需求出发，将高品质和持久耐用完美践行。

在日常使用中手机相当大比例的磕碰都可以维修，但进水往往容易报废，一台手机的寿命就此终结。OPPO A3 Pro作为业内首款通过IP69、IP68、IP66防尘防水测试的“满级防水”手机产品，可以有效防范高温高压喷、持续浸水、强烈喷水等涉水场景。

为了直观展示“满级防水”对整机的全方位防水守护，发布会现场，一台全新的OPPO A3 Pro被放入小天鹅洗衣机当中进行快洗，取出后依然正常点亮，完好如初，真正做到“泡水半小时，捞起还能用”，让用户从此告别进水焦虑。

配备旗舰级同款材质，真正做到横竖里外都抗摔

全新OPPO A3 Pro前后盖玻璃都采用了旗舰级用料，手机正面屏幕搭载旗舰OPPO Find X7 Ultra同款康宁®大猩猩®玻璃 Victus® 2，天青配色版本后盖更是首发搭载OPPO晶盾玻璃，在带来高级质感的同时更抗摔。

此外，OPPO A3 Pro整机采用超抗摔金刚石架构设计，机身四角、中框都采用了更为坚固的金刚四角与防撞梁设计，真正做到了横竖里外都抗摔，让用户安心用机。而且OPPO A3 Pro的抗跌耐摔能力也获得权威机构的认可，在严格测试中以满分成绩获得瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证，更是成为同档位罕见通过国家军用标准抗冲击测试的手机。

此次发布会上，OPPO A3 Pro被汽车碾压却依然完好无损的“名场面”，正是其高品质、可靠性的完美体现。

此外，OPPO A3 Pro还推出至尊保服务，首销期间(2024年4月12日至4月25日)购机，可获得免费碎屏保一年、行业唯一进水保一年，以及四年电池保，从屏幕到防水再到电池，OPPO至尊保覆盖了OPPO A3 Pro每一个领先的耐用性卖点，让用户放心用，无忧保，为大众用户提供全方位的用机保障。

汲取宋韵美学经典，打造时尚精致质感

除了在抗摔防水上的硬核表现，OPPO A3 Pro也延续了OPPO手机在外观设计上的极致追求。OPPO A3 Pro以宋瓷和宋画为设计灵感，演绎宋韵美学经典，打造出天青、云锦粉、远山蓝三款配色。天青以全新天青冰釉工艺，将烟雨天青定格于冰釉中宝光、釉光交相呼应，莹润通透尽显宋瓷之典雅;云锦粉还原宋代云锦之美，将霞色山水定格于山海画卷;远山蓝群峰秀起，江河汇聚而下，取远山中一抹青蓝定格于山海画卷。除了玻璃版本，OPPO A3 Pro还有素皮版本，素皮版使用了旗舰同款弹性材料作为素皮后盖的基底，不仅带来奢侈品皮革的柔韧手感，更是极大提升了抗污性。

在机身设计方面，OPPO A3 Pro采用超轻薄双曲面设计，屏幕两侧为黄金流线曲率，带来更极致舒适的持握手感和防误触体验，同时还支持湿手操作。机身宽度仅为74.3mm，即使长久手持、看剧刷短视频，又或是邀上三五好友开黑，也不会感到累手，虎口超轻松。

兼具品质和持久耐用，满足大众久用好用需求

手机要想用得久，用得舒心，不仅要有领先的耐用科技和好看的外观，还需要久用好用的配置。OPPO A3 Pro搭载天玑7050芯片，采用6nm制程工艺打造，性能升级的同时带来更低功耗，最高支持12G+512GB大容量内存，无论日常应用还是游戏都可以流畅运行。除了硬件上的加持，OPPO A3 Pro还搭载了超流畅的ColorOS 14系统，在焕新存储技术加持下，通过48个月流畅护航测试，实现久用如新的体验。

续航方面，OPPO A3 Pro配备了5000mAh四年耐用大电池，支持67W超级闪充，且1460次循环后电池容量仍可保持80%以上。在保证快充续航的体验时，OPPO A3 Pro也带给用户绝佳的影音体验。OPPO A3 Pro 搭载 6.7寸超抗摔护眼屏，同时搭载五大明眸护眼技术，通过国家眼科中心眼健康安全评测体系(ECAP)测试，无论是白天观看，还是暗光浏览，都能时刻呵护用户的用眼健康。

OPPO优秀的影像能力基因，在OPPO A3 Pro上也得到了继承。OPPO A3 Pro后置搭载 6400万主摄+200万人像双摄组合，配合先进算法实现了无长焦镜头的远距离摄影，支持两倍质感人像和五倍望远镜。借助多元AI算法，OPPO A3 Pro在抓拍、夜拍、自拍等多个场景下，都有更好的成像表现。值得一提的是，OPPO A3 Pro还搭载了旗舰级的明星功能AI 消除，可以智能消除照片中的路人，更有系统级闪速抠图，帮助用户快速完成照片的后期处理和一键分享。

OPPO A3 Pro从实用的角度出发，让用户日常使用中真正安心，将高品质和持久耐用性完美结合，以科技创新服务于大众的真实需求。

售价与开售时间

全新发布的OPPO A3 Pro拥有天青、云锦粉、远山蓝三种配色，8+256GB版本售价1999元，12+256GB版本售价2199元，12+512GB版本售价2499元。

4月12日15:15开启预售，并将于 4月19日上午10:00在 OPPO商城，以及京东、天猫、授权门店等线上线下渠道全面开售。