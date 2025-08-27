京东JDG伞兵受邀苹果发布会 神秘“小狗”引发合作猜想

【天极网手机频道】科技春晚要来啦!近日，苹果官宣将在北京时间10日凌晨1点举行秋季产品发布会，预计将推出iPhone 17系列。此消息一出，#苹果发布会定档#立即登上微博热搜，也引发了大家对谁能前往Apple Park的期待。此前知名电竞选手、京东JDG伞兵(朱伯丞)在直播时，已经透露自己将要去苹果发布会现场，并在微博上晒了自己收到的苹果邀请函，甚至还说这次要带着别的“小狗”一起去。

该微博迅速点燃了网友的好奇心，围绕“小狗”的真实身份，各种猜测持续发酵：有人认为这或许是某款新品的内部代号，也有人幽默调侃可能是伞兵为粉丝埋下的“空投”彩蛋。更有粉丝直接晒出京东吉祥物Joy的图片并留言是不是这只，将线索直指京东。更引人注目的是，京东官方账号也同步转发了这条微博，并建议大家打开京东APP搜索「伞兵空投福利」有惊喜。

尽管目前两家尚未正式官宣，但种种迹象令人浮想联翩：京东是否将与京东JDG伞兵(朱伯丞)携手亮相苹果发布会？京东JDG伞兵(朱伯丞)是否会有新身份现身？目前在京东搜索该关键词，已经可以进入“胜利空投，制胜决赛圈”专题页面，还带来了包括惊喜优惠券、以旧换新补贴在内的多重优惠，覆盖iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等多类Apple产品。偷偷告诉大家，现在上京东搜索“iPhone17”还能查看iPhone新机爆料，而且9月9日晚10点还能和众多网友一起看直播，在站内抢先看Apple特别活动。

目前一切仍处于猜测阶段，但可以肯定的是，若此次跨界联动成真，将打破科技发布会与电竞圈层的传统边界，为行业品牌营销开辟新路径。据伞兵头部粉丝路透，这次伞兵是代表京东参加苹果发布会，今年在京东买iPhone17会有什么福利呢，我们再探再报。9月10日，我们不仅期待苹果新品的亮相，也密切关注京东JDG伞兵(朱伯丞)与京东是否真将携手步入“未至之境”，为消费者带来双重的惊喜。