动态瞬间静态分享，Reno12系列带来支持AI 人像算法的实况照片

【天极网手机频道】在智能手机领域，OPPO的Reno系列一直以其出色的影像功能和时尚设计赢得了广大用户的喜爱。随着创新技术不断演进迭代，最新一代的Reno12系列携带着全新的AI人像算法和实况照片功能，为用户带来了前所未有的影像新体验。

Reno12系列本次最大亮点之一，是其业内首个支持 AI 人像算法的实况照片。基于AI大模型数据，Reno12系列能够精准地检测并识别出377个人脸特征点，无论是年龄、性别、肤色还是场景，都能为用户提供个性化的美颜效果。这意味着，用户不再需要繁琐的后期调色和编辑，只需轻轻按下快门，就能得到一张充满自然美颜效果的动态照片。

不仅如此，Reno12系列的实况照片功能更是让人眼前一亮。与传统的静态照片不同，实况照片能够捕捉到瞬间的动态，使照片更加生动、有趣。无论是人群的移动、自然景观的变化，还是人们的笑声、环境的声音，都能被实况照片一一记录。这不仅为用户带来了更加丰富的视觉体验，还为他们的社交分享提供了更多的信息。

值得一提的是，Reno12系列的实况照片功能已经支持一键分享至各大社交平台，是安卓首个支持社媒分享实况照片的新机。用户只需在相册中选择想要分享的实况照片，然后点击分享按钮，就能轻松地将这些充满生命力的动态照片分享到微信、微博、小红书等社交平台。这不仅让用户的Plog内容和社媒账号更加丰富多彩，还为他们打开了更多与朋友互动的机会。

此外，Reno12系列还配备了5000万AI全焦段三摄系统，为实况照片的全面支持提供了强大的硬件保障。这一系统不仅拥有高清晰度的成像能力，还具备出色的变焦性能和广角拍摄能力。无论是想要捕捉有透视感的中焦特写，还是想要展现全景照片的广阔视野，Reno12系列都能轻松应对。

总的来说，Reno12系列以其全新的AI人像算法和实况照片功能，为用户带来了前所未有的拍照体验。它不仅能够为用户带来自然美颜效果，还能让照片更加生动、有趣。更重要的是，它还支持一键分享至社交平台，让用户的社交分享更加便捷、高效。目前，拥有安卓首个支持社媒分享实况照片的OPPO Reno12系列已正式发布并开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。