120W超快闪充，新一代千元神机iQOO Z8系列明日发布

【天极网手机频道】 8月30日，天极网从iQOO官方了解到，明日晚上7点，iQOO全新一代千元神机―iQOO Z8系列将会正式发布。这次iQOO将会带来两款机型，分别是巅峰性能级天玑 8200 的iQOO Z8以及搭载6000mAh巨量电池和高通第一代骁龙6的iQOO Z8x。

这两款全新的Z系列产品将会继承Z系列的性能强悍、护眼LCD好屏以及闪充大电池等独家卖点。其中iQOO Z8还会带来防抖影像、高颜值这些只有旗舰手机才有的越级体验。

详细来看iQOO Z8有着120W 超快闪充、等效5000mAh超大电池、3K VC冰极立体散热、硬件级低蓝光护眼好屏、高帧游戏体验、拥有优秀调校的6400万像素OIS光学防抖主摄等配置，安兔兔V10跑分高达980,832分。无论是《王者荣耀》还是比较吃性能的《原神》都可以轻松应对!

续航方面，iQOO Z8x搭载了6000mAh巨量电池，根据官方的数据显示，可以连续短视频时间超过20小时，相对上一代产品提高了26%。按照这个数据，小编预测iQOO Z8x应该可以带来8小时以上的连续游戏体验。

售后方面，iQOO具有覆盖全国的超900家客户服务中心和近700家服务站，提供免费Wi-Fi、茶歇和充电服务，以及免费贴膜、保养、检测等超值会员权益。大家可以放心购买，享受全面的、快速的售后服务。此外，就算你的iQOO手机超过保修期了，iQOO售后依旧提供了保外维修配件90天的服务。

根据目前已经公开的信息，iQOO Z8系列绝对是Z系列史上最越级、最强大的产品，更是同档位中全面领先的产品!如果你最近也在考虑换一台性价比高的电竞手机，那么不妨期待一下明天晚上七点的iQOO Z8系列新品发布会。