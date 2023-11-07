自研电竞芯片Q1登场，iQOO 12系列引领电竞新纪元

【天极网手机频道】11月7日晚，“悦享操控 内外出众”的iQOO年度最强旗舰――iQOO 12系列正式发布，售价3999元起。

iQOO 12系列搭载由第三代骁龙8移动平台，满血版LPDDR5X和UFS 4.0组成的新一代“性能铁三角”，性能基底稳定可靠;自研电竞芯片Q1&引擎的软硬自研电竞组合，2K开放世界手游和百款144帧高帧游戏，引领视觉盛宴;“三摄五焦段”的万里追光影像系统包含全新定制的1/1.3英寸5000万像素的追光主摄和旗舰级3X潜望长焦，影像血脉觉醒，进入行业第一梯队;同时，散热、电池和设计也全维进化，强悍于内，优雅于外。

iQOO 12系列悦享操控 内外出众

自研电竞芯片Q1&引擎，打造超分超帧之王

iQOO 12系列推出自研电竞芯片Q1和自研电竞引擎，实现超分超帧并发，为玩家们带来高清、细腻、低时延的最佳游戏视效。自研电竞芯片Q1，针对日活用户榜前500的游戏进行逐个分析，对每个游戏的特性、画质、帧率、功耗等模块进行逐一摸排，通过芯片优化设计和自研算法提升，实现真正的低时延插帧; iQOO自研电竞引擎由游戏超分技术、游戏超帧技术与帧感知技术2.0构成，与自研电竞芯片Q1配合，为超过35款头部游戏提供最高2K超分的显示效果和100多款热门游戏144高帧体验。

与游戏方、平台方联合优化，iQOO 12系列首发《暗区突围》全地图光线追踪，模拟真实世界的光影效果。此外，iQOO 12系列还适配了哔哩哔哩、爱奇艺等主流视频内容，为用户提供更高帧率和码流的影音体验。

iQOO 12系列自研电竞芯片Q1&引擎

悦享操控，iQOO 12系列从触控到声感，无愧于电竞旗舰之名。iQOO 12系列采用全新的全时四区散热架构，针对高频触碰区进行温度调节，左右手拇指，后盖和中框四大区域实现智能调节实时控温，使得横握时不再烫手。此外，全新一代的超感触控技术实现更灵敏的游戏操控，配合iQOO史上最强大的振感马达和对称上下扬声器，iQOO 12系列让玩家全身心地沉浸在游戏中。已连续5年成为KPL官方比赛用机的iQOO数字系列，今年与 KPL 官方联合制定全新一代KPL赛事用机测试标准，刷新现有测试内容的同时，更增加全新操控维度，构建更专业更完善的行业标准。

iQOO 12系列全时四区散热架构

顶级调校骁龙8 Gen3领衔，性能旗舰配置拉满

骁龙调校看iQOO，iQOO 12系列采用最新第三代骁龙8移动平台，满血版的LPDDR5X和UFS 4.0，共同组建出强悍的“性能铁三角”，三者齐心协力，铸造稳固的性能基底。

iQOO 12系列性能旗舰配置

为了满足用户对长续航的需求，iQOO 12系列在120W超快闪充的基础之上，配备了全新的超极石墨电池。首创负极石墨重构技术和多次极片冷压技术，实现了在相同的电池体积下更大的能量密度，从而平衡了电池容量及手机厚度，手机更薄，续航也长。

iQOO 12系列超极石墨电池

一块好屏幕是性能手机的标配，它是视觉与触觉的第一道门槛。iQOO 12 Pro国内首发搭载三星2K E7 144Hz全感屏，具有高清、高亮、高刷等特点，支持517 PPI、144Hz刷新率、1600nit全局峰值亮度和高达3000nit局部峰值亮度，呈现出绚丽生动的色彩效果。这块顶级屏幕还支持高频PWM调光，抗疲劳亮度调节策略，有效降低用户的视觉疲劳。

全新万里舷窗设计语言，手感质感都有，洞见新世界

iQOO 12系列以全新的万里舷窗设计语言展现出对新世界的探索欲望，独特的舷窗灵感融入方圆平衡。历经2239次打板，采用连续弧度变化微曲玻璃的镜头模组，做到“没有一个面是平面，没有一条线是直线“的惊艳效果。iQOO 12系列拥有传奇版、赛道版和燃途三个不同配色版本。传奇版的白色瓷釉质感玻璃上，无数立体棱锥光学纹理带来光线反射效果，点缀经典传奇三色纹，简约优雅;赛道版采用黑色萤石AG玻璃，散发深邃冷峻魅力;燃途则以风的形状为灵感，通过皮纹拓印工艺呈现独特的风印纹理，展现动感与优雅的平衡。

iQOO 12系列三款配色

万里追光影像系统，iQOO史上最强影像

血脉觉醒，iQOO 12系列在影像能力上实现了巨大的越级，三款镜头皆出色，长焦、夜景、人像、运动场景全覆盖，延续了iQOO一贯强悍的标签，可算是历代iQOO产品里影像最强一代。主摄镜头采用全新定制的1/1.3英寸大底传感器，搭载最新VSC2.0仿生光谱技术，相较上代产品进光量提升80.33%，更可在夜晚轻松实现手持拍摄星空大片的能力。

无潜望不旗舰，iQOO 12系列全系搭载了行业领先的3倍潜望式长焦镜头，集望远拍摄、长焦微距和长焦人像三种效果于一身，远近皆可，一镜走天下。同时在全新NICE神经图像算法的加持下，从底层改写ISP图像算法，通过AI算法并根据镜头成像特点做逆运算，增加细节画质和降噪，能轻松实现10倍高清变焦，最大100倍变焦。面对转瞬即逝的美景，此次通过抓拍引擎提升多焦段抓拍能力，在过去“精彩回溯“动态照片的基础上实现关键动作120fps慢速定格回放，不错过任何一个难忘的美好瞬间。

iQOO 12系列“三摄五焦段”万里追光系统

还有小惊喜，iQOO Pad携全新配色“银翼”同场亮相。银色一体化轻薄机身，就像金属翅膀，每一次翻转，都会被iQOO“银翼”带入赛博幻想空间，尽享科技之悦。包括iQOO Pad在内的多款IoT产品，如iQOO TWS Air 2、iQOO立式无线充电器2等，在双十一期间享专属优惠价，与iQOO 12系列组合购买还可享受组合优惠价。

iQOO 12 Pro共有3个版本可供选择，16G+256G版本售价4999元;16G+512G版本售价5499元;16G+1T版本售价5999元;iQOO 12共有3个版本可供选择，12G+256G版本售价3999元;16G+512G版本售价4299元;16G+1T版本售价4699元;即刻参与预售，限时可享最高24期免息。

iQOO 12 Pro售价

iQOO 12售价

iQOO 12系列将于11月7日发布会后开启全渠道预售，11月14日上午10点在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。燃途配色将于11月24日上午10点正式开售。