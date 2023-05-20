给宠物拍照很崩溃？华为P60 Pro化身宠物神器，助你轻松拍爱宠！

【天极网手机频道】近期，三联生活周刊联合华为P60系列发布《用照片说爱TA》的视频短片。随着这几年养宠用户增多，宠物逐渐成为越来越多人的家人。因此，不少摄影师将华为P60 Pro的镜头对准宠物，记录下宠物生活的瞬间，也让更多用户感受到宠物与人之间产生的治愈、羁绊和陪伴。不久前，三联微博还发布了10个宠物博主使用华为P60 Pro拍摄的宠物样张供大家投票，并引起网友广泛关注。华为P60 Pro之所以受到这么多宠物博主的青睐，一方面是其强大影像硬件实力，另一方也是其洞悉人文的影像调校，让用户可以不论明暗远近清晰记录与爱宠的点点滴滴，也就无愧于其宠物神器美名。

华为P60 Pro一经上市后好评如潮，在带领整个行业实现影像能力大跃进之后，华为再次交出一份截然不同的答卷――聚焦「夜视长焦」，为用户带来更加无惧明暗场景的更远焦段高画质表现。华为P60 Pro采用超聚光XMAFGE系统，带领行业迈向全新赛道。在其主摄镜头已经日益完善的当下，长焦开始从「拍的到」到「拍的好」的进化之路，大幅提升镜头实用性。「夜视长焦」是此前业内火热的「潜望长焦」技术之上的又一次长焦技术革新与进步，也是如今影像旗舰的主流发展趋势。

华为P60 Pro业界首创超聚光主摄，支持F1.4-F4.0十档物理光圈智能可变，进光量相比业界旗舰手机提升191%，搭配XD Fusion Pro质感引擎，可清晰捕捉暗夜微光。同时4800W的3.5倍光学变焦潜望式长焦，长焦进光量比业内旗舰多出惊人的488%，此外业界首发三轴传感器位移式防抖，防抖能力提升58%。业界首创超聚光夜视长焦，拥有F2.1超大光圈，是业界最大光圈潜望式长焦。华为P60 Pro还引入长行程滑轴变焦镜群，可以灵活控制对焦距离，实现从远距到微距的清晰成像，这也为用户在不打扰宠物的前提下轻松完成微距摄影提供硬件基础。

这张宠物博主拍摄的金渐层小猫样张中，可以明显感觉到华为P60 Pro强大影像实力带来的成像质变。首先，照片中的小猫非常自然，并没有因为拍摄导致注意力分散，可以看出博主利用了华为P60 Pro的长焦来进行拍摄，无需靠近就能获得一张质感饱满的特写照片。不仅如此，华为P60 Pro还精准捕捉到小猫的神情，甚至拍出眼中的光。同时小猫毛发质感并没有呈现出其他机型过度锐化导致的毛刺，反而整体相当顺滑，这在如今盲目拉高锐度的当下，确实值得好评。

另一张也是宠物博主拍摄的猫咪照片中，同样拍出了宠物的神韵。华为P60 Pro最大程度还原小猫脸部细节，无论是粉嫩的鼻尖还是晶莹剔透的眼珠，都给人以心动的感觉，将小猫自身的萌展现的淋漓尽致。如果仔细看，即使是在远距离的长焦微距之下依然能够看清小猫耳尖的几撮毛发，华为P60 Pro这样的解析力确实相当出众。

在其他宠物博主拍摄的样张中，华为P60 Pro同样保持稳定发挥。无论是哈士奇的特写，还是柯基的回眸瞬间，都传递出拍摄者对于爱宠的心意。一张优秀的照片往往是具备情感的，承载用户情绪与过往，日后翻看依然能够回想起当日的感受。华为P60 Pro就赋予了照片鲜活生命力，克制还原用户隐晦的爱。

反观其他机型，例如三星S系列和iPhone系列，在调用广角微距时往往需要让镜头与拍摄主体保持2.5-3cm的距离，才能获得纤毫毕现、特写的感觉。对于宠物而言，如此近的距离，大概率会让用户错失最佳拍摄时机，无法捕捉灵感瞬间。更重要的是，华为P60 Pro使用长焦近距离拍摄特写时，不会裁切主画面。而iPhone使用3×长焦在10cm距离拍摄宠物，只能从广角微距进行裁切，就会导致清晰度下降和色彩不佳，如果关闭微距模式，iPhone则无法进行对焦。

这样的情况同样出现在暗光环境下。粉丝使用iPhone和华为P60 Pro分别拍摄的两组刘若英演唱会样张中，刘若英身后大熊脚上的图案在iPhone镜头下已经明显发虚且噪点严重，观感不如华为P60 Pro长焦镜头所拍摄的照片，后者保留最多细节，同时边缘锐利清晰，整体观感非常不错。在另一组对比中，iPhone拍摄的照片刘若英的手臂与暗部混在一起，毫无细节可言，在华为P60 Pro镜头下依然神韵犹在，人物细节还原得当，仍是粉丝心中的女神奶茶。

这般扎实的影像表现，也难怪各大宠物博主如此青睐华为P60 Pro。其实回顾整个华为P系列发展历程就能发现，一直以来P系列都以推动行业影像发展为己任。从带领行业全面迈向长焦时代，再到如今更进一步实现「夜视长焦」，凭借华为强大的研发能力和技术实力，P系列一直在刷新行业影像天花板，改善用户日常拍摄体验。

作为一款备受好评的宠物神器，华为P60 Pro的影像实力已然毋庸置疑。适逢520，拿起手中的华为P60 Pro，为陪伴人类已久的宠物留下心意瞬间，敬科技，也敬爱意。