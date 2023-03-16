刘作虎曝光暗光长焦对比样张，OPPO Find X6表现出“彩”

【天极网手机频道】OPPO首席产品官刘作虎今早连发两条微博为即将在3月21日发布的最强影像旗舰 OPPO Find X6 系列预热，并表示“Find X6 系列影像能力的提升是前所未见的，移动影像即将进入一个全新的时代”。除了发布关于外界对OPPO Find X6 系列新品的“5问5答”的微博之外，还曝光了一组在暗光环境下Find X6与友商的对比样张，直观明了的就能看出哪一张是使用了OPPO Find X6系列暗光长焦拍摄的样张。

得益于OPPO Find X6 系列突破性的长焦拍摄功能，Find X6 系列在暗光下成像的清晰度得以大幅飞跃，画面依然可以保持极高水准的自然色彩还原，人物面部的肤色、妆容的色彩、衣服的纹理、背景墙面的图案细节以及整体环境中丰富的色彩都得到生动地呈现和清晰的还原;而在杯壁、项链、耳坠和人物眼神光等细小高光的呈现以及人物面部的光线过渡处理上，Find X6 系列的潜望长焦带来前所未有的光影表现力，同时为整体画面实现了自然的影调表现。

目前手机行业长焦仍在比拼远近的入门阶段和比拼画质的精通阶段，但只有在各种光况下，尤其是在暗光环境下还能拍出“好看”的作品才是好长焦。OPPO Find X6 系列的潜望式长焦是行业中首个支持暗光长焦拍摄的长焦摄像头，在暗光环境下依然可以拍摄出细节清晰、色彩自然、光影自然的影像作品。

OPPO Find X6 系列新品发布会将于3月21日14:00举行，届时可前往OPPO官网以及天极网直播平台观看。