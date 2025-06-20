麦芒40即将发布，千元机也有天通卫星通话，AI体验更有惊喜

【天极网手机频道】6月20日，麦芒40新品预热海报上线，新机带来全新的ID设计、同档位首发的天通卫星通话功能，短时间内便引发了众多网友的关注。作为麦芒系列的最新产品，将于6月25日中国电信麦芒40手机上市暨星小辰终端智能体发布会上正式发布。现在，我们先通过新品预热海报与网络上已经曝光的信息，提前聊聊这款手机有哪些革新突破。

从新品预热海报来看，麦芒40的ID设计很抢眼。带来一线划空的电池盖拼接工艺，搭配有全新的黑绿配色设计，展现极致的自然生命力，代表着年轻人“野蛮生长”的锐气，像麦芒一样，尖锐、锋芒，张扬青春，加之撞色美学，赋予机身锋芒夺目的视觉冲击力。这种设计不仅是对外观设计的突破，更传递出麦芒品牌“无畏生长”的态度，即在千篇一律的工业设计中，敢于突破边界，以先锋美学诠释个性表达。

不仅如此，麦芒40还是同档位首发双向天通卫星通话的手机，这就意味着，即便在无地面网络信号的极端环境下，用户仍可向外界发送信息、拨打电话，随时随地与外界保持联系。这一功能作为旗舰机的才有的配置，麦芒40却将其用下方在千元档，无疑是对“科技普惠”理念的深刻践行。

有了此功能，无论是热爱探险、勇闯未知的挑战者，还是森林防护员、沙漠锁边人等“孤独职业”奋斗者，其势必能多一份安心少一份焦虑。

此外，新品发布会名称中提及的“星小辰终端智能体”，也引发了不少网友的猜测。结合网络上已经曝光的信息，可以猜测，麦芒40或将在AI智慧功能层面发力，譬如基于AI大模型，实现语音助手、图像识别等功能。

麦芒30 AI一键直达功能

值得一提的是，新品预热海报中还提到了“365天只换不修”，其实这不仅是对用户权益的保障，也是对产品品质的自信。由此，不禁让人联想到新机在耐用性与续航上的突破，有数码博主曝料，麦芒40或使用了抗摔耐磨的材质，电池容量或提升至6000mAh以上，再辅以AI电池管理技术延长使用寿命。

总的来说，从撞色ID设计，到双向天通卫星通话的硬核加码，再到星小辰终端智能体AI体验，以及耐用性与续航方面的升级，还有365天只换不修的品质承诺，麦芒40确实非常值得期待。在笔者看来，这不仅仅是一款功能全面升级的手机产品，更是麦芒品牌精神的具象化表达，以“无畏生长”的姿态，将高端科技普惠至大众市场，让年轻人以更低门槛体验到创新科技。更多惊喜，让我们6月25日中国电信麦芒40手机上市暨星小辰终端智能体发布会见分晓!