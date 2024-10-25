直出发光少女，OPPO Find X8 Pro人像艺术级肖像质感

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列于10月24日正式发布，天极网第一时间上手体验了OPPO Find X8系列和Color OS15，从表面参数而言，此次的OPPO Find X8 Pro的摄像规格为四个5000W像素的镜头加一个3200W前置摄像头，后置三个5000W摄像头分别为主摄+超广角+两个潜望长焦。

在OPPO Find X8 Pro相机功能有不少惊喜，在照片模式、人像模式和视频模式中，OPPO 推出了胶片风格，分别是清新、复古、通透三种风格，让手机摇身一变成为你的“富士相机”。

在今年超火的动态照片功能上，OPPO Find X8系列同样都是支持，即便是错过最佳快门时机也无需担心，只需拍照界面开启实况照片功能，抓拍到的照片将生成一张前后共计4S左右的的实况图片，在“相册”中可调整最合适的照片并设置为封面，在按下快门后亦可定格人物最美的瞬间。此外，OPPO在实现动态照片功能的基础上，还可以叠加上述的胶片风格，助力用户随手拍出复古十足，极具氛围感照片。

在人像模式中，有着三种柔光模式加持的OPPO Find X8 Pro，用户可以通过调节柔光模式(朦胧、柔美、梦幻)，用户从而可以根据环境和人物的关系利用柔光模式加以强调表达，轻松拍出具备朦胧美感或者梦幻质感的照片，使得动感人像照片更具意境、更具镜头语言和更具氛围感，带朦胧美感柔光模式，支出发光少女。此外，通过人像模式拍摄的照片，除了可叠加三种胶片风格模式，还可以叠加三种全新的柔光模式，让人像照片输出的模式风格多样，可朦胧可梦幻，可现代可复古，节省拍照后期的修图的步骤，在拍照前即可将喜欢的风格样式和想要营造的氛围预设完善，此外，用户可以在输出的照片界面找到光圈调节功能，在按下快门之后调节照片的光圈大小，得以调整背景的虚化效果，从而达到人物和背景分明，达到突出主体的效果。

人像模式(叠加胶片风格)

人像模式(叠加梦幻柔光)

人像模式(叠加通透胶片风格+朦胧柔光)

人像模式作为OPPO 的长项，有着两个长焦、胶片风格功能和柔光模式的加持，在构图和人像美化方面更上一层楼，不仅做到美化了模特的白皙的肤色更保留了细腻的光泽，人物的发丝的质感，肤色在光影的的照射下细节统统保留。有着三种新的柔光模式下，拍出的少女更具梦幻质感，OPPO的人像模式做到了直出不一样的风格――朦胧美感。如果喜欢拍摄人像的小伙伴，千万不要错过OPPO Find X8系列。