最高保活44个APP，OPPO Reno10 系列做到流畅体验不卡顿

在我们传统印象里，手机如果走轻薄路线，那就意味着它需要或多或少作出妥协，或在影像性能上减配，抑或者缩减电池体积容量。不过OPPO Reno系列却是行业里少见的例外，其凭借兼具轻薄机身、性能流畅与全面影像的综合表现，成为手机圈少见的常青树。在OPPO 看来，Reno 的轻薄手感不应该为了性能而妥协，强大的影像也可以不那么沉重。刚刚OPPO Reno10系列这一次虽然搭载了大底潜望长焦，但依然保持轻薄设计路线，并且在体验上久用流畅，刷新流畅体验的记录。

据了解，搭载大底潜望长焦的OPPO Reno10 Pro+ 的厚度仅为 8.28mm，重量仅为 194g。在如此轻薄的机身里，OPPO Reno10 Pro+不仅带来骁龙 8+ 旗舰芯片平台，16GB满血版 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存，还搭载搭配等效 4700mAh 的大电池。并且OPPO Reno10还带来了全新升级的ColorOS超算平台，与16GB大内存形成软硬结合，带来旗舰级流畅体验。

针对重压使用场景，ColorOS超算平台中的“内存基因重组”技术从系统底层入手，实现了彻底的安卓内存底层重构，大幅提升了内存瞬时访问性能、重载场景流畅性以及应用启动速度，刷新安卓流畅体验认知。

天极网了解到，OPPO Reno10系列连续启动30+应用时，秒速启动速度提升了10%，并且它还支持59+应用断点续读，最高保活44个APP，重载场景的流畅性提升17%。即便是重载多任务场景，OPPO Reno10系列依然可以做到流畅不卡顿。

值得一提的是，OPPO 还与华中科技大学合作，联合研发焕新存储技术，实现了系统的久用如新。在经过丰富的产学研合作后，行业领先的焕新存储技术也被添加至ColorOS超算平台中，其采用行业领先的 IO 重组技术，全面提升文件读写效率，抗老化效果显著。OPPO Reno10系列的流畅体验也获得了多项行业认可，成为持久流畅的行业标杆。目前，这款久用流畅的OPPO Reno10系列已开启预售，并将于6月1日正式发售，起售价为2499元，感兴趣的朋友可多多关注。