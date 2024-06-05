OPPO今年预计将为约5千万用户提供生成式AI功能，全面推进AI手机普及

【天极网手机频道】6月5日，OPPO在今日举办的AI战略媒体沟通会上宣布将全面普及 AI 手机，并提出未来 AI 手机将通过全栈技术革新和生态重构，持续变革移动体验。此外，OPPO 还与谷歌、联发科技、IDC 等行业伙伴共同探讨了 AI 手机的未来远景，旨在为用户带来更加智慧、便捷的美好生活。

OPPO 宣布将全面普及AI手机

OPPO 承诺生成式 AI 功能将进入全产品系列

智能手机相比其他智能设备，具备极高的普及率、领先的网络连接性能、和强大的多模态能力，是当前移动 AI 的最佳载体。因此，OPPO 认为，AI 不应该局限于旗舰机和少数用户，而应该惠及更多全球用户。

“OPPO 将以长期技术积累和战略决心，全面推进 AI 手机普及。” OPPO 海外营销与服务总裁张洲川表示，“作为行业首个将生成式 AI 功能引入全产品线的手机厂商，OPPO今年计划让约 5 千万用户的手机搭载生成式 AI 功能。”

OPPO 海外营销与服务总裁张洲川

此外，IDC 发布了其最新的研究报告，进一步佐证了 AI 手机的巨大潜力。IDC 预计，2024 年1000 美金以下价位段的 AI 手机出货量将达到 3500 万部，同比增长 250%。生成式 AI 将推动智能手机到 AI 手机的转变，刷新娱乐、移动办公等多场景的体验。

自研创新与开放合作，助力 AI 手机普及

过去十年间，OPPO在 AI 领域的全球专利申请量超 5000 件，其中 AI 影像类专利约占 70%。早在2020年，OPPO 就已启动预训练语言模型的探索与实践，提前布局大视觉模型和多模态技术研发，成为首个在端侧部署70 亿参数大语言模型的智能手机厂商。凭借在 AI 技术领域的自研创新，OPPO 今年已推出超过 100 项生成式 AI 功能。

OPPO 也致力于与行业伙伴保持密切合作，通过端云结合的 AI 技术路线，为用户带来更好的 AI 手机体验。在海外市场，OPPO携手谷歌，旗下Reno12 系列和下一代 Find X系列将接入 Gemini AI 大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的 AI 工具箱等创新便捷 AI 功能。此外，OPPO通过与联发科技的合作，双方正着力提升端侧性能，带来更好的 AI 手机体验。在微软 AI 能力的支持下， OPPO 手机将提供更加高效、准确和自然的语音与文本转换体验，增强桌面 AI 与手机的连接，提升 AI 生活体验。

OPPO、谷歌、联发科技、IDC的企业代表进行圆桌论坛

全新 AI 手机体验，赋能智慧生活

当前，生成式 AI 功能在手机上主要体现为高效生产力和个性化创作。凭借大语言模型和快速语音转录等技术，OPPO 用户能在手机上体验高效处理信息、无障碍沟通和桌面 AI 与手机无缝跨端协同等便捷功能，从而提高办公和生活效率。

在个性化创作方面，多模态内容生成和动效生成技术的引入让用户体验实现革命性的突破。其中，OPPO AI 消除功能可以帮助用户轻松去除图片中的冗余部分，并快速生成替换内容，目前已成为日均使用 15 次的高频功能。此外，多模态生成技术的应用，可以辅助用户轻松创作社交媒体视觉素材和文案，带来独特表达。

展望未来，AI 手机将持续革新用户体验。“我们相信，未来 AI 手机将搭载内嵌 AI 智能体的操作系统，支持多模态交互，并能高效灵活地调动第三方服务能力。从硬件平台到操作系统，AI 手机将迎来全栈技术革新和生态重构。”OPPO AI 中心产品总监张峻表示。

OPPO AI 中心产品总监张峻

OPPO将坚持普及 AI 手机，通过自研创新与开放合作，为用户打造最佳的 AI 手机体验，引领行业进入崭新的 AI 手机时代。