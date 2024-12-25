专访荣耀赵明：影像飞跃是技术累积的必然，要用强大的实力碾压过去

【天极网手机频道】荣耀于12月23日发布荣耀Magic7 RSR保时捷设计及影像技术发布会，同时Magic7系列将全面升级“大王影像”，借助行业首个端云协同AI大模型计算摄影系统AI驭光引擎，大王影像升级带来手机影像的全场景画质提升。而行业首发的AI超级长焦功能，更借助云端增强大模型，明显改善手机超长焦摄影的清晰度，百倍望远景物细节亦能纤毫毕现。

发布会后，荣耀终端有限公司CEO 赵明 与 荣耀首席影像工程师 罗巍接受了包括天极网在内的多家媒体群访，就荣耀的最新产品、影像技术，以及未来发展路线进行了深入的交流和探讨。

荣耀终端有限公司CEO 赵明



荣耀影像锐变是技术发展的必然

发布会伊始，媒体对荣耀此次在影像技术上的飞跃表示了极大的关注。赵明表示，荣耀过去几年一直在不断积累，而这次的影像技术飞跃既是技术发展的必然，也是荣耀将自身理念输出的结果。罗巍进一步补充道，生成式AI技术的快速发展让算法日新月异，荣耀的理念是让每个人都能记录生活并表达思想和情感，希望艺术能影响摄影技术。

针对网友建议荣耀与富士等摄影厂商联名开发的提议，赵明表示荣耀一直在评估各种合作机会，但最终还是决定勇敢做自己，做最好的荣耀。他强调，荣耀的大王算法在没有加持的情况下表现力也非常好。

在谈到荣耀手机的成长过程时，赵明表示从被质疑到期待到最后认可是一个需要的过程，他非常感谢消费者在这个过程中的陪伴，并特别感谢了荣耀的影像团队。赵明表示要用强大的实力碾压过去。他认为荣耀影像崛起需要一个认知的过程和一个契机。通过这次的影像发布会，他希望更多的消费者和媒体能了解到荣耀已经完成了这个阶跃。罗巍也提到，他在微博上与网友的互动让他看到了网友的期许和荣耀的成长，这让他倍感欣慰。

荣耀终端有限公司CEO 赵明



未来影像风格，荣耀希望是千人千面

关于影像技术的命名，赵明表示内部正在讨论中。他强调，荣耀更看重的是合作背后带来的技术和能力加持，而不是单纯的联名。如果只是联名而不能带来其他价值加持，荣耀会比较慎重。

在回答色彩风格的问题时，罗巍表示他们在考虑广角镜头在AI剪辑和技术发展下的新价值，并在探索荣耀是否要有一个普世大众的成像风格。他强调荣耀会把选择权交给用户，并希望AI系统能帮助用户找到他们喜欢的风格。问及荣耀影像未来的风格时，罗巍表示，荣耀要走的方向是让每个人都能有比较好的记录和表达。他们希望未来的荣耀影像风格是千人千面的，因为每个人喜欢的影像风格都不一样。

他们正在研究新的AI算法来学习用户喜欢的风格，并自动将相机调试成用户喜欢的样子。赵明明确表示，影像和AI将是荣耀未来发展战略的核心组成部分。他强调，用AI来重构操作系统和AI使能硬件能让传统硬件和基于安卓的操作系统带来与众不同的体验。拍照已经是生活中不可或缺的一部分，也是消费者极为看重的一部分。荣耀新的影像技术发布呈现了AI+影像战略的呈现。

对于AI影像是否是未来移动影像的发展方向，赵明和罗巍都给出了肯定的回答。罗巍还提到了荣耀正在为摄影设计的AI Agent，它能帮助用户规划拍前、拍中和拍后的整个过程。他认为AI是摄影发展的方向，但并不代表硬件不重要。荣耀在硬件上也有规划，并相信过段时间会给大家带来惊喜。

荣耀首席影像工程师 罗巍



明年影像、AI、颜值和续航都要打到最顶

有媒体现场问怎么看待手机换机周期，赵明表示手机越做越好、体验好、质量好、使用时间长是一个大的趋势。但最终还是要卷消费者的体验价值，只有不断带来全新的体验价值才是消费者换机的最大驱动力。谈及荣耀Magic7 RSR保时捷设计定价接近消费者心理预期，赵明表示，原先保时捷设计更多是品牌向的，而这次他们希望让更多的消费者体验到荣耀的强大影像技术。罗巍也表示，越多的人体验到荣耀的技术，越能对创新和未来发展产生激励作用。

罗巍在谈到手机硬件卷的下一个方向时表示，战略可以透露但战术要保密。他认为应该是目前AI增强无法带来的体验和硬件方向。荣耀正在向这个方向全力发力。他强调未来会保留一个主流版本来承载全新技术和拍照上的探索。

在谈到Magic7系列是否有至臻版时，赵明表示这一代就保留Magic7 RSR保时捷设计。针对三折叠手机的规划，他表示敬请期待。在明年荣耀手机的发展方向上，赵明表示影像、AI、颜值和续航都要打到最顶。他透露荣耀Magic7系列在颜值和续航上在诸多评价中都是最好的，并期待明年荣耀影像能靠实力带上水印也毫无争议地领先。

最后赵明还透露了荣耀将与春节档电影《哪吒2》进行合作的消息。他表示这次合作符合荣耀对于2025年全新的期待，希望能带来开门红。他还透露了在Magic OS9.0上会有很多与《哪吒2》合作的互动主题、壁纸和锁屏等内容体验上的惊喜，并准备了相关的文化礼品。对于荣耀星耀在多个地方成立新子公司并涉及机器人和无人机等新业务的消息，赵明表示这是基于当地业务发展的需要，并没有其他特别的考量。