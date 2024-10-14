Pro级影像“小灭霸”，vivo X200性能续航并重

【天极网手机频道】年度最强旗舰vivo X200系列于10月14日正式发布，全系包括vivo X200、vivo X200 Pro以及vivo X200 mini三款机型。鉴于vivo X200、vivo X200 Pro机型在影像、续航和外观上有少许差别，所以天极网接下来就着重从这三个方面进行上手评测。

作为影像旗舰，vivo X200同样配备了超强的影像模组。一颗蔡司超级长焦IMX882+超感光VCS仿生主摄IMX921+超视野超广角摄像头JN1组成的“Pro级影像小灭霸”带来了影像新体验。

5000万像素蔡司超级长焦镜头搭配f/2.57光圈和蔡司T*镀膜技术，实现了100x蔡司超清变焦，而且在长焦微距模式下最高可达20x的放大效果;5000万像素超感光VCS仿生主摄则采用了IMX921传感器配合f/1.57大光圈，确保了在不同光线环境下都能拍摄出清晰、明亮的照片;VCS仿生光谱2.0技术的加入让色彩还原更加准确，细节保留更加丰富;更有CIPA4.5专业级防抖的加持，即便是手持拍摄也能获得稳定的画面;超视野超广角摄像头采用了JN1传感器，5000万像素搭配f/2.0光圈和15mm等效焦距，让画面更加宽广，同时支持AF自动对焦，确保超广角拍摄同样清晰锐利。

在实际样张中，vivo X200呈现出的色彩视觉饱满而不失真，饱和度恰到好处，细腻自然，天空的蓝色、树叶的绿色、远处的建筑以及黄昏时刻的景色都呈现出自然且富有层次感的色彩;即使在100x变焦模式下远处的细节依然清晰可见，几乎没有模糊和抖动;长焦微距模式下植物的纹理和绒毛感都清晰可见;而且这一次vivo X200的夜景模式升级为风光，在原本夜景模式的基础下融合月亮、星空、时光慢门等多个模式，一键拍出更出色有质感的夜景照片，尤其在拍摄夜晚天空的时候使用风光模式拍摄会更亮更清晰，星星比肉眼看见的更多，暗光环境下画面纯净度高，噪点控制得当，暗部细节保留丰富，整体画面通透有质感。

人像模式下背景虚化自然，人物主体突出，像发丝这种特别容易被算法“算走”的细节都依然保留了下来，美颜效果自然而不夸张，让人物更加立体生动，再加上抓拍算法能力以及快门捕捉速度再提升，即便人物动作再快也能捕捉到清晰的人物瞬间动态。



Live Photo动态照片

值得一提的是，vivo X200也支持Live Photo动态照片以及iPhone互传换机兼容Live Photo显示查看，做到“一刻都不少”，而且实况图后期还提供“另存为视频”以及“GIF”存储格式。

性能上，vivo X200与vivo X200 Pro搭载了同款联发科天玑9400处理器，这款芯片采用了台积电第二代3nm先进制程和强大的CPU/GPU架构，CPU 主频最高可达3.626GHz，常温环境下安兔兔跑分轻松超285万分，游戏过程中也并没有明显卡顿掉帧的情况;vivo X200还配备了UFS4.0存储和LPDDR5X内存，读写速度更快，应用启动更迅速。

续航方面，vivo X200配备了5800mAh的蓝海大电池，即使在高强度使用下，也能保证一整天的电量需求。更有90W超快闪充的加持，48分钟即可完成充电，轻松解决电量焦虑。此外，vivo X200还采用了智能省电技术以及低温充电技术，不但进一步优化了电池的使用效率，而且即使在寒冷环境下也能正常充电，避免了电池因低温而充电缓慢或无法充电的问题。



vivo X200充电实测(数据仅供参考)



vivo X200续航测试(数据仅供参考)

值得一提的是，vivo X200在保持大容量电池的同时，还做到了轻薄设计。机身厚度仅为7.99mm，这在旗舰手机中是非常难得的。极致轻薄的机身设计不仅带来了更加舒适的握持手感，还使得整机看起来更加时尚和精致。

vivo X200的外观设计独特且富有美感，vivo首次在屏幕上采用全等深微四曲的机身设计让屏幕与机身完美融合，圆润对称的外观设计在握持时更加贴合手部曲线;水滴镜片设计回归本“圆”，水纹云阶设计呈现出的微波纹理，在不同角度和光线的照耀下有五彩斑斓、水光潋滟的效果，美观大方有层次感的同时使得vivo X200在外观上独树一帜。

vivo X200搭载了vivo X200 Pro同款屏幕，6.67英寸8T蔡司大师色彩屏分辨率高达2800x1260，显示效果细腻清晰，2160Hz高频PWM调光带来全亮度环境下行业领先的护眼屏幕;领先的护眼技术有效降低了蓝光对眼睛的伤害，长时间使用也能保持眼部舒适。同时，vivo X200还支持120Hz刷新率调节，用户可以根据实际需求进行个性化设置。

vivo X200搭载了最新的OriginOS 5系统，全新的设计理念和功能布局使得vivo X200在视觉体验和便捷性方面都有了显著的提升;同时，OriginOS 5还支持AI重构技术，能够根据用户的使用习惯和需求进行智能优化和调整，让手机变得更“懂你”。如果想要了解更多关于OriginOS 5系统的用户，不妨前往《OriginOS 5深度评测：系统升级丝滑流畅，智慧生活带来体验新篇章》了解更多详细内容。

总结

vivo X200不仅在影像方面达到了巅峰水平，还在性能和续航上实现了双重飞跃。同时，精致的设计外观和丰富的功能配置也使得这款手机更加具有竞争力。无论是对于摄影爱好者还是对于追求极致体验的用户来说，vivo X200都是一个值得考虑的选择。