ColorOS 14体验：首次接入AI大模型，更适合国人体质

【天极网手机频道】前言

在前几天，OPPO官方正式宣布ColorOS的全球月活跃用户正式突破了六亿。此外，今年也是OPPO发布ColorOS的第十年，大家都说十年是一个轮回，在下一个十年开始之初，OPPO的ColorOS又给我们带来了什么惊喜呢？或许这一切所有的答案都藏在ColorOS 14之中。

系统申请升级

虽然ColorOS 14是今天才正式发布，但在半个月前小编就用我手中的这台 OPPO Find X6 Pro去OPPO官方论坛申请了系统公测，最后也是成功申请到了公测名额，第一时间就升级了最新版本的ColorOS 14系统。在使用了几天后小编发现ColorOS 14系统不仅仅是打破了破软硬芯协同壁垒，带来了更为流畅的使用体验，更是在智慧互融以及安全隐私方面“下了很大功夫”。

系统UI

在系统是UI 方面，ColorOS 14依旧是使用了水生设计(比如这个壁纸)，用户在实际的使用过程中不难发现，每一次开启、关闭应用都像像液态水一样，流动舒适。而很多用户讨厌的应用通知等等则是巧妙的被ColorOS 14以气态水一样处理，做到轻盈、不打扰用户。下面小编就重点选几个自认为比较重要的功能，和大家分享一下。此外，ColorOS 14在整体系统色彩布局以及音乐效果和动画效果上都有针对性的升级。

全局融合功能

首先是这个全局融合功能，大家在使用手机过程中总会遇到一些无法复制或下载的页面，或者只是想要提取一些文字信息，但却束手无策。OPPO的ColorOS 14系统带来了十分强大的闪速抠图功能、提取功能以及任意采集功能，下面我们来进行功能演示。

我们随机截取一张网页截图，然后双指长按屏幕就可以调出这个功能，可以看到有内容提取以及识别图片两个功能。我们不仅可以直接自由复制粘贴图片上的信息文字，还可以使用一键提取所有信息。

在提取信息后，我们还能直接把识别到的图片给下载到本地相册。此外，这些图片还可以直接放到中转站里，跨设备进行互相分享。

流体云展示

卡片形式

胶囊形式

流体云功能是 ColorOS 14 推出的全新交互体验，这个功能可以根据用户目前不同的使用状态以及不同应用和信息之间的优先级来智能、高效的低打扰地展示。目前的流体云功能展示内容的形式有三种分别是气泡、胶囊、以及面板，这三种形式将会有主次、有节奏地进行实时提醒，让用户无需切换应用就能一眼获知重要信息。

当然我们还是按照一个实际功能演示来展示一下这个功能，比如我们早上起床进行一个刷牙的计时器，我们打开时钟App后点击开始计时。小编个人的习惯来说，是喜欢一边看视频一边去刷牙的，在 ColorOS 14 中就算我们退出了计时器应用，这个应用也会以胶囊的形式出现在手机状态栏的顶部，并且我们也可以点击这个胶囊进行更多调整。

此外，我们在一些会议App中，也可以使用这个胶囊小功能。比如我们在进行会议的途中需要记录下来一段重要内容，我们可以直接呼出侧边栏打开录音App，这就省去了返回桌面的步骤。可以从图片看到，开启了录音App后，这个应用是以胶囊的方式出现在了手机状态栏顶部，并且我们点击它还可以自由的操控。

实际使用场景模拟

除了上述的一些使用场景，我相信大家一定都有和好朋友出门游玩的场景。这里小编就模拟一个出门长沙岳麓山的场景，来展示一下 ColorOS 14 。首先我的好友发来了橘子洲头的船票信息，我们收到淘宝商品链接，只需复制该链接即可弹出淘宝服务跳转提示，点击即可快速跳转至相应商品详情页。

随后，我们决定先去岳麓山，只需复制岳麓山这三个字，就可以自动开启导航、景区信息服务。

最后，我们打算从深圳出发长沙，我的好友发来了几趟备选火车号，我们直接复制这个火车号即可快速查看火车行程。不得不说这种一站式出游准备形式真的很给力，我们无需再回到手机桌面开启一个个购物、导航以及出行应用程序。

游戏应用开启对比测试

值得一提的是，ColorOS 14 从真实用户用机旅程拆分的近千个用机场景中，归纳出了影响流畅性的六大关键体验，分别是启动、切换、滑动、加载、传输、显示。这里小编也拿出了 iPhone 14 Pro Max来进行一个开启应用的测试对比。可以看到，在王者荣耀应用的开启对比中，升级了ColorOS 14 系统的 OPPO Find X6 Pro，还是要比iOS 17.1的iPhone 14 Pro Max快一些。

16款日常应用开启测试

此外，小编还选取了16款日常使用的应用来进行冷启动的时间测试，测试结果如下。可见在ColorOS 14 系统的加持下， OPPO Find X6 Pro有一种焕发生机的感觉，应用冷开启表现优秀。

隐私保护

让小编很喜欢的还有这个一件保护水印功能，实在是太实用了。ColorOS 14可以通过算法自动识别相册中特定类型的图片，如身份证、护照、营业执照等，提示用户为图片一键添加保护水印。

此外，让我感到安心的还有这个照片选择器功能。我们打开这个功能后可以直接看到照片以及视频文件的管理，可以把需要的照片和视频数据分享，不需要的则关闭授权，以免应用过度索取照片和视频信息，保护你的隐私安全。

最后，全新升级的手机搬家功能也变得更加“安全”，我们的新旧设备升级了ColorOS 14后，两个手机靠近就会出现快速设置的引导提示。我们不仅可以在这个界面快速的浏览需要传输的文件、应用程序，还能看到账号信息、系统设置、权限隐私、钱包卡片等数据，一键搬家、高效并且安全。

总结

在体验了ColorOS 14几天后，小编发现OPPO的系统设计师确确实实是从用户的实际使用场景出发，带来了更加流畅的系统动画、更安全的系统隐私(照片隐私保护、权限调取管理)、更加智能化的快捷服务(快速导航、快速查找航班、火车、一键跳转购物界面)。在与一些幕后开发人员聊天后，正是OPPO坚持用户实际使用为导向，才带来了ColorOS 14这样的机制系统。

目前，ColorOS 14已经开启了公测(首批机型有八款、后续会逐渐开放后续机型)，并且OPPO已经连续五年首发适配新安卓。此外OPPO官方还表态2023 年上市的旗舰机型拥有四次大版本升级与五年升级维护服务。对于小编来说，ColorOS 14可能这就是最适合国人的手机系统。