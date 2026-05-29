【天极网手机频道】2026年5月29日，vivo 正式发布全新vivo S60系列。作为 vivo S 系列美学旗舰的全新一代产品，vivo S60系列围绕年轻用户对审美表达、鲜活记录与长期体验的真实需求，在设计、影像和综合体验等方面进行全面升级。全新 S60系列以“我喜欢我，有独特星光”为核心表达，将星芒美学融入机身设计，并以4K原生感Live、4K星光Live、灵感趣贴Live 等创新功能，让年轻人能够更轻松表达自我。vivo S60系列即日起开启预售，并于6月3日正式开售。

全新星芒美学：把「星星海」装进手机，以旗舰工艺打造星芒美学

设计是 S 系列与年轻用户沟通的第一语言。全新vivo S60系列以「星芒美学」为设计主轴，将星光意象贯穿外观与工艺，推出「星星海」「初夏绿」「仲夏夜」三款配色。

主打配色「星星海」为了让这片“星星海”真正流动在掌心，设计采用独创的立体星芒光刻工艺，在极纤薄的膜片表面叠加精细图案，并结合超高精度光刻退镀工艺与三棱锥立体蚀刻，形成钻石闪砂纹理――才达到让星芒像从机身内自然浮现，在不同光线下呈现不同层次、有呼吸感的闪烁效果。

除「星星海」外，「初夏绿」以清新治愈色表达夏日元气，「仲夏夜」则取意于日光沉淀后的夜空底色呈现高质感表达。三款配色覆盖通透纯净、清新治愈与极简高质感三种审美偏好，让不同风格的年轻用户都能找到属于自己的独特星光。

机身质感同样延续旗舰水准。S60系列采用全新一体浮光冷雕玻璃。以一整块玻璃完成浮光冷雕，配合鎏光玻璃工艺与14层纳米镀膜，实现一体无缝，在保持清透的同时不易沾染指纹。全新灵感云窗清透镜组采用简约方窗设计与十字对称镜头排布，在轻盈机身中营造高级且耐看的视觉平衡。

全系采用6.59英寸黄金尺寸，「初夏绿」及「仲夏夜」机身薄至 7.79mm，配合凉感金属中框和超大圆润 R 角，无论是单手刷视频还是长时间拍摄，都能带来更加自然贴手的舒适感。

帧帧丝滑无跳变：以蓝厂领先的视频能力为底 重新定义Live标准

vivo以影像能力领跑，S系列以人像能力见长。S60系列以vivo长期积累的旗舰影像与视频能力为底，重新梳理Live使用中的诸多痛点难点，突破行业瓶颈;一举攻克了Live在拍摄和回看时容易出现画面模糊、动态抖动，以及封面帧与动态片段色彩视角割裂等问题。彻底打破照片与视频拼接的传统Live逻辑，敢于把标准与超清视频对齐，以蓝厂影像领先的视频能力来做Live，系统性解决清晰、稳定、丝滑、好看四个核心问题。

帧帧清晰。是高质量Live的基础。S60从系统底层完成架构升级，提升4K处理效率并降低内存占用，实现每帧均以4K规格输出。这在当前主流影像旗舰中尚属少数。影像看蓝厂，视频能力也看蓝厂，Live人像能力更要看蓝厂，依托旗舰同款动态美颜算法，Live人像也能确保帧帧好看，彻底刷新了行业升级的底层思路。

帧帧稳定。是Live的关键体验。vivo S60标准版搭载旗舰同款3度OIS光学防抖的5000万像素云台级防抖主摄，融合视频防抖能力，降低抓拍中的画面晃动与主体拖影。同时配备5000万索尼大底潜望长焦，配合超高精度陀螺仪动态校准技术，让S60实现了CIPA 5.0的专业级防抖。使Live和视频在远近场景都能获得稳定画面，真正做到帧帧清晰稳定。

帧帧丝滑。是S60系列对Live体验的底层重构。首次推出自研拍录架构算法和封面图像算法，叠加视频特有的视角稳定优化，使封面帧与动态画面在色彩、影调上完全一致。此前Live普遍存在的画面突然变大、色彩骤变等割裂感，在S60上得到根本性解决。只有真正做过顶级视频的厂，才会把这个问题当成第一优先级。

帧帧清晰、稳定、丝滑提升的是Live的基础体验，S60标准版首发的星光Live则解决了动态影像的氛围表达。凭借智能识别画面高光区域及实时增强星芒效果，均可一键呈现星光视觉效果，让日常场景中的光影层次和质感能被完整保留。

围绕年轻用户对个性化影像表达的需求，vivo S60系列进一步拓展Live的创意边界，全新灵感趣贴 Live创作功支持将人像、风景等不同Live素材自由拼贴，能让相册变成创意百宝箱，帮助年轻用户在漫展、旅拍、穿搭、Vlog等高频场景中快速生成具有个人风格的作品。标准版还支持大师级Live运镜，全系搭载AI创作相机、旗舰同款双视野录像等功能，让作品更有故事感。

在Live之外，vivo S60系列进一步探索空间影像，带来全新3D空间视效。用户可以从Live中选择喜欢的封面帧，生成空间感照片，晃动手机时可呈现出裸眼3D的视觉效果，效果在安卓行业一步领先。甚至打通社交平台分享链路，成为全行业首款能在小红书发布空间图的产品。vivo也致力于3D空间算法公开，积极助力推动普及空间图的技术标准和范式。

综合体验全面拉满：不只是旗舰级体验手机，更是综合体验全能好搭子

vivo S60系列延续旗舰级“全能好搭子”的定位。尤其S60标准版搭载高通第三代骁龙8s移动平台，配合OriginOS 6与自研蓝河流畅引擎，无论是多任务切换、内容创作，还是高负载游戏场景，带来更强劲的性能释放与持久流畅保障。

屏幕方面，vivo S60全系配备观感出色的144Hz透亮悦目护眼屏，支持硬件级低蓝光与1尼特超低亮度，兼顾流畅显示与全天候护眼需求。解锁方面，vivo S60全系搭载湿手秒开超声波指纹2.0，可准确识别汗手、湿手等日常高频解锁场景，无需反复擦手也可丝滑解锁，稳定响应。

续航方面，vivo S60系列在轻薄机身中容纳S系列史上容量出众的7200mAh 超薄蓝海电池，兼顾轻薄手感与长续航安全感，配合90W超快闪充，能有效缓解用电焦虑。更有大面积VC液冷散热系统、IP69+IP68级防尘抗水以及SGS整机抗跌耐摔认证，提升了整机可靠性。让在学习、出行、娱乐与创作中都能安心使用。

价格与发售信息

vivo S60系列即日起开启预售，并将于6月3日正式开售。vivo S60系列将提供S60标准版和S60元气版，共两个版本可选择。其中，vivo S60标准版12GB+256GB版本价格3599元;12GB+512GB版本价格3999元，16GB+512GB版本价格4399元。vivo S60元气版8GB+256GB版本价格2899元，12GB+256GB版本价格3199元，12GB+512GB版本价格3499元。vivo S60系列将在 vivo 官方商城、京东、天猫等渠道正式开启预售，即刻购机可享多重福利。

更有多款IoT产品上新

vivo 头戴降噪耳机有微风紫 / 云雾白双色可选。支持最高 58dB 高沉浸主动降噪，一键隔绝喧嚣;整机轻至238g，久戴舒适“不压头”。支持跨生态无缝三连接，无需手动操作即可无缝切换。售价499元，是你全天候的“降噪好搭子”。除此之外，还有更便携的vivo TWS 5e全新发布，降噪强，延迟低，续航长，售价229 元。精致小方表vivo WATCH GT 2 再升级，5月30日至6月18日，购买 GT 2 赠送「幸运星」钉扣礼盒。

用户可通过vivo官方商城、线下门店等渠道了解详情并预约体验。无论是被「星星海」的清透星芒一眼打动，还是希望用4K Live记录夏天里每一个星光瞬间，vivo S60系列都以更闪耀的设计、更鲜活的影像和更完整的旗舰体验，陪伴年轻用户看见自己的独特星光。

快与 vivo S60系列一起，把星星海装进手机，让每一次亮相都自在闪耀，让每一段记录都鲜活生动。