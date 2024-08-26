vivo Y37 Pro上手评测：颜值与实用并存

【天极网手机频道】千元机往往意味着是对性价比的妥协，但在如今的智能手机市场中，千元机早已不再是“将就”的代名词。在这个竞争激烈的千元机市场中，全新的vivo Y37 Pro凭借高颜值和大内存大续航在众多千元机中脱颖而出，成为众多消费者中购买备用机的首选。



vivo Y37 Pro

外观上，vivo Y37 Pro流畅的机身线条不仅提升了手机的握持感，还使得整体外观更加优雅和精致，杏色海配色融合了杏色的温暖与海洋的深邃，在不同角度下呈现丰富的色彩层次和细腻的细闪质感，创造出一种独特的视觉效果。除了杏色海，vivo Y37 Pro还提供了各具特色的天空之城和幽夜黑配色，满足了不同用户的审美需求。



vivo Y37 Pro

后置摄像头模组以简约的圆弧方形设计呈现，与背部整体风格相融合，不仅提升了握持的舒适度，还使得手机在视觉上更为轻薄，且不易留指纹，底部还保留3.5mm耳机接口，方便一些还喜欢用有线耳机的用户使用。同时，摄像头的排列和布局也保证美观性，赋予了手机更多的辨识度和时尚感。从整体外观来看，vivo Y37 Pro确实符合大众审美，是属于看第一眼就喜欢的设计。



vivo Y37 Pro

vivo Y37 Pro配备了一块6.56英寸的LCD水滴屏，屏幕四周的边框收窄，打造出了91.48%的高屏占比视觉效果。1612x720分辨率虽然相比于更高分辨率的屏幕来说略显一般，但考虑到其定位和目标用户群体，这样的分辨率已经足够满足日常使用的需求;90Hz的刷新率无论是滑动屏幕还是进行快速操作时都能感受到明显的流畅度提升;此外，屏幕还获得了德国莱茵TÜV低蓝光认证，有助于减少长时间使用屏幕对眼睛的伤害。



vivo Y37 Pro

vivo Y37 Pro内置了6000mAh的超大电池容量，几乎是目前市面上同类机型中的佼佼者。无论是日常使用还是高强度的工作场景，它都能轻松应对，确保电量持久在线。44W闪充技术的加入更是让充电过程变得迅速而高效。根据实测，vivo Y37 Pro在30分钟将6000mAh超大电池从1%充至49%，81分钟即可完成充电。



vivo Y37 Pro充电测试(数据仅供参考)

一款续航出色的机型不会因电量不足频繁打断用户的使用体验，所以持久耐用就非常重要。天极网在vivo Y37 Pro在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下模拟进行大家平时最常使用的在线办公、在线视频、游戏、浏览网页、在线音乐等几个场景各1小时以及待机8小时的续航测试。



vivo Y37 Pro续航测试(数据仅供参考)

通过实测之后vivo Y37 Pro剩余电量为65%，也就是说vivo Y37 Pro的大电池在正常使用下是可以保证一整天都不需要充电，也不需要感到焦虑，无论是在家还是外出都能随心所欲地使用手机。

除了时尚外观设计和超长续航能力外，vivo Y37 Pro在性能和存储方面的表现同样出色。vivo Y37 Pro搭载了第二代骁龙4处理器，最高8GB+256GB的内存组合为手机提供了充足的空间，无论是同时运行多个应用还是切换回后台查看之前的页面都能迅速响应流畅无比，亦或是处理复杂的工作文档、玩游戏都能保持稳定的输出以及流畅感。配合基于Android 14的OriginOS 4系统，对系统底层进行了深度优化，提升了系统的响应速度和流畅度。

虽然vivo Y37 Pro主要卖点并不在影像方面，但其拍照能力一点都不将就。前置500万像素的摄像头成像自然色彩还原准确足以满足日常自拍和视频通话的需求。而后置5000万像素主摄+200万像素虚化像镜头的双摄组合则在拍摄风景、人像时有了更多的创造性和自由性。



vivo Y37 Pro主摄样张



vivo Y37 Pro主摄样张



vivo Y37 Pro主摄样张



vivo Y37 Pro夜景样张



vivo Y37 Pro夜景样张



vivo Y37 Pro人像样张



vivo Y37 Pro人像样张



vivo Y37 Pro前置样张

在实际拍摄中，样张效果色彩饱满、细节丰富，能够准确还原拍摄场景的真实色彩，使得照片更加生动、自然;夜景拍摄方面通常也有不错的表现，通过算法优化和多帧合成等技术手段，能够在低光环境下降低噪点，拍摄出清晰、明亮的照片;人像虚化效果通过对人物、背景的分层优化，让样张前后更有层次感;前置摄像头的美颜技术是在原有肤色、脸型、五官的基础上对磨皮、美颜、美妆进行升级，肤质细腻且眼神有神采，人脸轮廓和肌肤纹理的细节上处理的也更加出色，整体表现不错。



vivo Y37 Pro

总的来说vivo Y37 Pro以其独特的外观设计、出色的续航能力以及大内存配置在千元机市场中脱颖而出成为了众多消费者的首选。它不仅满足了我们对手机性能的基本需求更在外观设计上带来了耳目一新的感觉。如果你正在寻找一款性价比高的千元机那么vivo Y37 Pro绝对值得你考虑。