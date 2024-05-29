Find X7 Ultra再获ColorOS隐私安全升级更新，购物节大促更值选择

【天极网手机频道】作为OPPO的旗舰机型，Find X7 Ultra不仅拥有出色的硬件配置和外观设计，ColorOS经过多个版本的更新，也越来越好用。618购物节即将来临，对于追求高品质生活的消费者来说，Find X7 Ultra无疑是最值得购买的顶级Ultra机型。

天极网从OPPO官方了解到，Find X7 Ultra最近获得ColorOS最新功能体验升级，其中包括新增支持自动将风险应用加入安全管控中心、新增特殊应用权限预授权等功能，本次更新自动加入风险应用至安全管控中心，减少弹窗干扰，提升体验。特别应用实现预授权，避免游戏等开启时频繁授权，优化使用流程。在隐私保护方面，ColorOS始终将用户的安全和隐私放在首位。

而在办公效率方面，ColorOS同样表现出色。通过智能助手、多任务并行处理、文件快速分享等功能，Find X7 Ultra让用户在处理日常工作时更加得心应手。无论是文档编辑、邮件发送还是视频会议，ColorOS都能提供流畅、高效的体验，让用户的工作更加高效、便捷。

ColorOS系统更新，再一次切实提升用户的使用体验。在安全、流畅的系统护航下， Find X7 Ultra才能更好地发挥其完整实力。Find X7 Ultra创新性的采用了双潜望大师四摄方案，解决了传统单潜望长焦镜头在中长焦段切换时可能出现的画质下降问题，实现了从3X到6X连续光学变焦的平滑过渡，让用户无论是在中焦拍摄还是远距离抓拍，都能享受到高品质的拍摄体验。

OPPO Find X7 Ultra的硬件配置也均是拉到顶级，第三代骁龙8处理器和自研潮汐架构技术，在性能与能效之间取得了平衡。配备顶级屏幕显示技术，提供极致视觉享受的同时注重护眼健康。融合高端材质与精巧工艺设计，展现时光美学魅力，并以智能出行助手和先进安全防护功能为用户带来全方位的Ultra体验。在这个618购物节，不妨考虑一下Find X7 Ultra，让它成为你工作和生活中的得力助手。