华为Mate品牌盛典盛大启幕，高端旗舰华为Mate 70系列再度引领行业

【天极网手机频道】11月26日，华为Mate品牌盛典如期而至，盛典上，深圳交响乐团与深圳合唱团携手，共同演绎了歌曲《怒放的生命》。这首歌曲不仅旋律激昂澎湃，更蕴含着深远的寓意，生动展现了华为与众多合作伙伴在共同奋斗中汇聚成的坚定力量与信念。华为Mate系列正如这怒放的生命，以自研创新为核心，不断突破技术桎梏，引领产业新高度。

回顾过去，华为Mate系列与音乐的每一次融合都激发出了别样的火花，成为了人们心中难以磨灭的记忆。从2020年华为Mate 40系列发布会上的那句“在一起，就可以”，伴随着《Dream it possible》的动人旋律，到去年秋季全场景新品发布会上《我的梦》的深情演绎，华为始终传递着团结一心、勇往直前的坚定信念与对梦想的不懈追求。

而随之亮相的华为Mate 70系列及华为Mate 70 RS 非凡大师。作为华为Mate系列的最新力作，以更强大的性能、更精致的设计以及更创新的技术功能，向行业和消费者展现了华为对创新与品质的不懈追求。

华为Mate系列作为智能手机行业的领航者，始终保持着持续突破、不断超越的革新动力。从Mate 40系列坚韧不拔的“胡杨精神”，致敬生命的顽强与不屈;到Mate 50系列勇攀高峰的“昆仑精神”，致敬极境中的敢为;再到Mate 60系列“同心聚力”的团结协作，致敬奔腾不息的力量。Mate系列不仅是一代代产品的更迭，更是华为对独特精神内涵和文化价值的不断挖掘与传承。

而作为“史上最强大的Mate”，华为Mate 70系列展示了华为技术实力的深厚积淀与高端市场的引领能力。将经典设计与创新工艺结合，采用金丝锦纤材质、全新星光饰钉、首发高亮钛中框，带来前所未有的感官体验。并且基于高亮钛玄武机身，第二代昆仑玻璃，超耐用锦纤材质的高亮钛玄武架构，将整机的耐用性提升到了一个新高度，得益于此，无论是日常使用还是意外跌落，华为Mate 70系列都能为用户提供全方位保护，带来满满的安全感。

华为Mate 70系列还首发搭载了红枫原色影像系统，搭载150万多光谱通道，能够捕捉丰富的环境光谱信息，精准还原自然界的每一处真实色彩。此外，华为Mate 70 系列还搭载了超聚光主摄，配备F1.4-F4.0可变光圈;长焦方面则是用到了4800万像素超聚光微距长焦镜头，能为用户提供从远景到微距的全焦段拍摄体验，是记录生活的完美工具。

华为Mate系列在进化的道路上不断向新，它不仅仅是一款手机的进化史，更是华为携手产业内的合作伙伴，共同推动产业的协同发展，实现了从“单枪匹马”到“众行快且稳”的转变，一枝独秀不是春，百花齐放春满园。

华为Mate 70系列不再只是产品自身的强大与奋进，而在HarmonyOS NEXT系统底座之上，携手生态伙伴和所有用户共同编织更加璀璨夺目的科技梦想，一同共进、共振、共建全新的智能新世界。

如果说华为Mate 70系列是全能旗舰代表，那么华为Mate 70 RS 非凡大师则是对极致尊贵与顶尖技术的终极诠释。华为Mate 70 RS 非凡大师采用独特“传奇星钻”设计，通过精湛的切割工艺，营造出棱角分明却不失温润的视觉效果。陶瓷材质的引入，更赋予手机如玉般的细腻触感。配色上，华为Mate 70 RS 非凡大师同样匠心独具，推出皓白、瑞红和玄黑三款全新配色，每一款都融入了深厚的文化内涵，与高端用户的生活品味不谋而合。

屏幕方面，华为Mate 70 RS 非凡大师搭载双层OLED临境显示技术，峰值亮度高达3500nits，显示效果更加清晰通透。基于此，无论是在强光下查看屏幕，还是沉浸于HDR视频内容中，用户都能感受到无与伦比的视觉震撼。

从高亮钛玄武架构的可靠性提升，到红枫原色影像系统的精准还原，再到HarmonyOS NEXT的智能升级，华为Mate 70系列在各个领域实现了全面突破，为全球高端市场注入了新活力。华为Mate 70 RS 非凡大师则以艺术化的美学设计与尖端技术融合，将华为超高端品牌的高度提升到了一个全新层次，为超高端市场树立了新的行业标杆。

在市场产品、功能同质化严重的当下，华为通过技术与美学的双重突破，推动了行业向更高层次迈进。未来，华为将继续不断突破技术边界，深耕高端市场，为全球用户带来更多值得期待的产品。