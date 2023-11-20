独具光环，敢于不凡 魅族秋季无界生态发布会定档11月30日

【天极网手机频道】11 月 20 日，星纪魅族集团正式宣布「2023 魅族秋季无界生态发布会」将于 11 月 30 日在武汉体育中心体育馆举行。本次发布会将以「独具光环，敢于不凡」为主题，届时备受期待的魅族 21 旗舰手机和全新的 AR 智能眼镜、PANDAER新品将正式发布，同时 Flyme 无界生态系统、Flyme Auto 智能座舱操作系统也将迎来重磅升级。

本次发布会上，魅族以金牌作为发布会邀请函，以此诠释「每个人都是生活的冠军」，并用金牌向每一位平凡者的闪光时刻与不凡瞬间致敬。同时，金牌绶带采用了五种不同的颜色款式，分别代表着魅族在智能手机、AR 智能眼镜、Flyme 无界生态系统、Flyme Auto 智能座舱操作系统以及科技潮流品牌 PANDAER 等产品领域的极致创新和不凡历程。

作为一个追求极致科技与潮流的手机品牌，魅族从诞生至今一直致力于打造「不凡」的产品。从 2008 年推出国内第一款智能手机魅族 M8 ，到打造被誉为国产手机操作系统标杆的 Flyme 系统，再到促进手机汽车融合发展的「手机域」，魅族一直用行动诠释着「敢于不凡」的精神理念。

作为魅族全新一代的旗舰手机，魅族 21 此次实现了 1.74mm 的全球最窄物理四等边设计，不仅在工艺层面实现了一次革命性的突破，更象征着魅族对极致用户体验的执着追求。在此基础之上，魅族 21 还将同步首发白面板设计，在大多数品牌因成本高企、良率偏低舍弃这一手机外观设计的巅峰时，魅族持续优化生产工艺、提升产品良率，成为了行业内目前唯一坚持打造白面板的品牌。

魅族希望通过这一系列突破性的设计，向业界展示自身在产品理念上的坚持，为手机行业树立起全新的设计典范，让一直以来追求的「梦想机」照进现实。

不仅如此，星纪魅族集团此次发布的 AR 智能眼镜还基于创新显示技术，以极致轻薄的特点展现出对于前沿技术的深入探索和产品工艺的持续突破，打破了现实和虚拟场景之间的界限，让用户在数字世界中自在畅游，感受到智能科技的无界魅力。

目前，魅族 21 旗舰手机一元超前订活动已正式开启，订单量突破 150000+。在微博参与#魅族21一起冲#话题晒单活动，还有机会获赠魅族新机，享 36 个月超长质保、180 天以换代修等 N 重权益。AR 智能眼镜 1 元盲订订单量也突破 20000+ 大关，盲订用户可享受价值 999 元权益大礼包。用户可前往魅族商城、魅族线下零售店、京东、天猫、抖音、快手和拼多多等各大电商平台参与活动。

「无魅友，不魅族」，感谢魅友们一直以来对魅族的关注和认可!魅族将继续引领科技潮流，以不懈的创新精神，为用户带来更多令人惊喜的科技产品。让我们共同期待魅族 21 的惊艳发布，一起见证魅友们心目中「梦想机」的到来!