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OPPO A5 活力版玛瑙粉图赏：颜值轻巧灵动，全系标配满级防水

2025-03-14 10:00:27 作者：墨将

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  【天极网手机频道】3月14日，@OPPO官方正式公布OPPO A5系列新成员OPPO A5和OPPO A5 活力版，并宣称将开启千元机全系标配满级防水新时代。据了解，OPPO A5 系列成为千元机中全系通过 IP69防水防尘等级认证的机型，将重新定义千元机的标准。 

OPPO A5 活力版玛瑙粉图赏：颜值轻巧灵动，全系标配满级防水

  这意味着它的防水能力堪称 “满级”，能轻松应对各种意外遇水场景。不管是手机意外落水、被特大暴雨和强力水流冲刷，还是在厨房洗菜、浴室洗漱时接触水，A5 系列都毫无压力。而且，它的防水能力不仅体现在常规水环境，还能拓展到其他日常生活中常见的液体，诸如自然环境、家居场景、日常饮食和工作接触等各类场景。 

OPPO A5 活力版玛瑙粉图赏：颜值轻巧灵动，全系标配满级防水

  与此同时，OPPO A5 系列同时拥有IP69、IP68、IP69防水认证，也代表着其整机结构及材料上将重新进行防水强化设计，从显示屏、电池盖与摄像头镜片防水，到麦克风、卡托顶针杆孔、USB 插孔等开孔防水，每一处细节都做到了极致，能构建起了有效且靠谱的防水能力。 

OPPO A5 活力版玛瑙粉图赏：颜值轻巧灵动，全系标配满级防水

  在外观设计上，OPPO A5 活力版也有着超越千元机的灵动。初见A5活力版，它的外观设计颇具时尚感和高级质感，新机提供了玛瑙粉、玉石绿、琥珀黑、云母蓝、晶钻粉、锆石黑等多种炫彩配色，每个配色都有独特的工艺和质感。 

OPPO A5 活力版玛瑙粉图赏：颜值轻巧灵动，全系标配满级防水

  比如玛瑙粉采用旗舰同款工艺，板材后盖上的花丝纹理像粉色玛瑙石上绽放的花;云母蓝采用旗舰同款玻璃蚀刻工艺，打造出高级灵动的水波纹。目前，OPPO A5 活力版已宣布将于3月18日正式发布，如果对这款拥有满级防水的千元机感兴趣，不妨多多关注。 

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