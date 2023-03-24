iQOO Z7系列今日开售：120W 超快闪充+大电池，仅1299元起式

【天极网手机频道】3月24日，“性能续航小超人”iQOO Z7 系列今日10:00正式开售，iQOO Z7搭载120W 超快闪充和5000mAh超大电池组成的旗舰级回血本领，而iQOO Z7x则带来80W 闪充和6000mAh超大电池，两款产品还具备出色的性能体验以及全面的功能配置，将领先科技体验和超值优质享受带给大众用户。

iQOO Z7共有3个版本可供选择：8GB+128GB版本售价1599元、8GB+256GB版本售价1799元(首销价1699元)、12GB+256GB版本售价1999元(首销价1899元)，首销价于3月20日晚上20:10 ~ 3月30日期间生效;iQOO Z7x也有3个版本可供选择：6GB+128GB版本售价1299元、8GB+128GB版本售价1399元、8GB+256GB版本售价1499元;现在购机权益多多：限时享受3期分期免息、限时获赠iQOO入耳式耳机、限时八折购碎屏宝权益，另购机即赠价值200元会员权益大礼包，还能以旧换新享大额补贴和+69元享电池安心换权益。新品已在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。

120W 超快闪充配等效5000mAh超大电池 真正旗舰级回血水准

将超快闪充普及到底，iQOO Z7搭载120W 超快闪充，在超快模式下，至快仅需5分钟就能将内置等效5000mAh超大电池从1%充至32%，实现“充电5分钟，追剧5小时”的畅快体验。配合多重续航守护，iQOO Z7支持至多连续看视频16.6个小时，或者畅玩大型游戏39局，超大电池续航实力不凡同时还很“长寿”，支持1460次深度充放电循环，即使一天一充，使用4年后电池依然健康。

不止充得快用得久，iQOO Z7配备约130g重、旗舰级便携小巧的120W 超快闪充充电器，配套性能先进的Type-C to Type-C数据线，这个组合还支持65W PD协议，手机本身支持至高30W的融合快充协议和有线反向充电，带来丰富快充应用场景。

近满帧运行《王者荣耀》120帧 首发LCD 1200Hz瞬时触控采样率

将超强帧率普及到底。在超高分辨率、高清画质设置条件下，iQOO Z7畅玩《王者荣耀》120帧模式60分钟，平均帧率能够达到近乎满帧运行的119.7帧;搭载台积电6nm制程的高通骁龙782G，具备1+3+4三丛集架构，受到iQOO充分调校，各核心分工明确，可以轻松应对各类高能需求并高效控制功耗表现。

将超速散热普及到底，iQOO Z7搭载远超同价位产品的3K大面积超导VC液冷散热，具备高导热凝胶散热材料，针对性覆盖主要发热区域，让CPU核心温度直降15℃;内置7颗实时监控温度变化的温度传感器，及时调整散热策略，为实力发挥保驾护航。

120Hz七重护眼LCD屏 护眼、好看、流畅

将超级护眼普及到底，iQOO Z7系列全系标配120Hz高刷新率七重护眼LCD屏，拥有硬件级低蓝光、舒眠模式、全局护眼模式、全局DC调光、无级调光、低至1nit的月光屏和自适应亮度策略在内，还支持100%电影级P3色域和高至650nit的HBM高亮模式，护眼又好看。

iQOO Z7屏幕支持7挡变速高刷和10倍触控分辨率，首发LCD 1200Hz瞬时触控采样率，降低游戏触控延时，使操作更跟手;具备鹰眼显示增强和游戏原画模式，带来优质游戏画面表现。

iQOO Z7搭载X轴线性马达，可模拟6款罗技和4款洛斐机械键盘的真实打字体验，支持4D游戏振感，带来生动、真实、干脆的触感反馈;拥有封闭式立体双扬声器，支持Hi-Res小金标和10种游戏变声音效，配合iQOO独有广域声场拓宽算法，声场更宽，人声更具穿透力。

其他方面，iQOO Z7具备全新高性能天线布局，优化手机横握状态的网络信号，做到横屏竖屏都有更稳定的网络信号;地铁网络模式带来抖音内容预加载功能，即使暂时进入信号盲区也能继续“刷刷刷”;电竞教练、高帧率游戏专区等iQOO手机一直以来的拿手好戏也不会少，让游戏体验更上一层楼。

6400万OIS双摄 大幅提升出片率

传承“光学防抖普及者”之姿，iQOO Z7后置6400万像素OIS主摄，既能在光线良好的环境中拍摄超清照片，又能对暗光、夜景和运动抓拍轻松拿捏。iQOO Z7还带来1600万像素前置高清质感人像大片、老电影风格和波普漫画滤镜、微电影、全新艺术边框等，让大众用户也能体验到中高端产品的同款影像玩法。

万象云阶与星旅双环呈现宇宙遐想 大气与精致并存

iQOO Z7拥有“深空黑”、“原子蓝”和“无限橙”三种配色，后摄采用“万象云阶”与“星旅双环”组合设计，精致而大气;一体成型的中框纤薄又贴合用户手掌，带来极佳握持感。

流畅的OriginOS 3 充分优化只为最好体验

iQOO Z7搭载基于Android 13的OriginOS 3，除了简单、流畅、易用的操作外，还带来“家人守护”功能，让科技更有温度，给予老人和孩子更多关怀;充分利用侧边指纹键，快捷启动功能让操作更方便;红外遥控、全场景NFC、增强版Wi-Fi 6和3.5mm耳机接口等组成“一键闪连”,带来全面的功能体验。

新一代iQOO续航王Z7x 80W闪充&6000mAh大电池

新一代“续航王”iQOO Z7x内置6000mAh超大电池，更有大幅领先同级的80W闪充，至快34分钟就能从1%充至70%;超大电池支持连续看视频18.8 小时、玩《王者荣耀》44局、在线听音乐53.1小时，彻底治愈用户的续航焦虑症;在经历1600次深度充放电循环后，电池健康度仍能达到80%以上，每一天一充，电池寿命都能达到四年以上。

iQOO Z7x搭载骁龙695处理器，支持五重冰封散热系统和内存融合，使用非常流畅; 将超级护眼再一次普及到底，Z7x具有iQOO Z7同款120Hz七重护眼LCD屏，配合150%的超级扬声器以及3.5mm耳机孔，带来畅爽的视听享受;后置5000万像素双摄，满足用户日常拍摄需求。

iQOO Z7x同样采用“万象云阶”和“星旅双环”的设计组合，具备“深空黑”、“浅海蓝”和“无限橙”三种色彩，整体风格简洁、大气。

先锋产品“5G小超人”iQOO Z7i也正在发售中，搭载5000mAh超大电池、5G强劲芯和128GB大存储支持mircoSD卡扩展，有3个版本可供选择：4GB+128GB售价949元、6GB+128GB售价999元、8GB+128GB售价1099元(首销福利价1049元)，产品十分超值。

作为领先科技的普及者，iQOO Z7系列具备堪比旗舰的快闪大电池组合，全系标配120Hz七重护眼LCD屏幕，无论性能表现还是功能配置都大幅领先同价位，更有非常超值的价格，是对产品品质有追求且关注产品价值用户的最佳之选。