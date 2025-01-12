闪亮2024微博之夜：HarmonyOS NEXT获评微博年度创新突破影响力事件

【天极网手机频道】作为一年一度的综合性荣誉典礼，微博之夜盘点和评选年度热点人物及热门事件，被视为经济社会发展的“风向标”与社会进步的“见证人”。 1月11日在北京举办的2024微博之夜上众星云集，值得一提的是，华为成为了其中最耀眼的科技明星。不仅有华为Mate 70系列全程直击微博之夜现场，还在颁奖环节，HarmonyOS NEXT凭借全栈自研、原生智能等科技创新获得“微博年度创新突破影响力事件”荣誉，为我们带来最大的年度惊喜。

HarmonyOS NEXT的发布，标志着华为在操作系统领域迈出了重要的一步，实现操作系统核心技术的自主可控，成为真正独立于安卓、iOS的操作系统，打破了两极格局。这一标志性事件已在科技界引发巨大反响，在各大平台热度居高不下，不仅彰显了华为的自主研发实力，更标志着华为在全球科技市场的崭新地位。

一直以来，华为致力于鸿蒙系统的创新研发，坚持洞察用户需求，持续打磨系统功能，不断提升系统的稳定性、安全性和性能，为手机智能设备带来原生精致、原生智能、原生流畅、原生互联、原生安全的五大体验升级。同时还致力于拓展鸿蒙原生应用生态。在2024年10月22日举办的原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东透露，鸿蒙生态设备数量已突破10亿台，有超过1万5千个应用和元服务上架。

当然鸿蒙生态的发展也带来了更多选择与机会。过程中华为更加重视对开发者的支持，计划投入百亿资金用于生态建设，提供强大的开发工具和资源，进一步激发开发者的创新活力。目前，鸿蒙原生应用能满足用户99.9%使用时长，覆盖汽车、教育、旅游住宿、金融、商务办公、购物比价等18个大垂直领域。

在HarmonyOS NEXT获评2024微博年度创新突破影响力事件的前两天，鸿蒙原生版微信正式上架，支持视频号、折叠消息转发、群红包、转账、小程序等功能，与普通版微信功能基本相同。此外还可以直接调用系统原相机，在拍摄照片和视频时可以变焦，拍照或录制视频的效果更佳。

目前，支付宝、抖音、京东、淘宝、美团、WPS Office等TOP应用均已上架，加上微信这一国内市场中TOP级应用，原生鸿蒙生态版图已趋于完整，不仅让用户的体验得到了全方位的提升，还具有重要的示范意义，未来或将会加速提升鸿蒙系统的市场份额和地位。

综合来看，HarmonyOS NEXT的问世，在产业上打破了移动操作系统两极格局，实现信息技术产业链自主可控、安全可靠，为世界提供更优选择;在开发者方面，打破了流量僵局，将开发者带入一个真正的、具有创新红利的全新赛道，为中国科技行业的发展注入了新的活力。相信未来HarmonyOS NEXT还将为我们带来更多惊喜，让我们一起见证属于中国科技创新大时代的到来。