vivo Y78线上线下持续热售，618更有超值福利

【天极网手机频道】凭借简约优雅的设计以及不错的性价比，vivo Y78在线上线下收获了不少人气。新机不仅传承了Y系列一贯的均衡性，在屏幕、影像、性能续航上均做了不错的升级。临近618大促，vivo Y78更是带来超值福利活动，近期想要购买或者换新的朋友不妨多多关注。

vivo Y78配备了一块刷新率达到120Hz的护眼原色屏，不仅能呈现更流畅、更细腻的画面，还能有效减少眼部疲劳。配色上，其提供「凤羽金」、「玉瓷青」、「皓夜黑」三款颜色可选。其中「凤羽金」通过纳米级光刻工艺，带来了糅合冷暖幻变的多彩粉金色，拿在手中仿佛置身于绚丽多彩的自然花海，倍感无尽的愉悦和欢乐。再配合磨砂质感的直边中框，让vivo Y78更显优雅观感，7.98mm厚度与190g的重量完美搭配，使得握持手感细腻，舒适程度达到满分。

在影像上，vivo Y78不仅配备了一颗5000万超清主摄像头，还通过多帧降噪算法和一系列的软件优化组合，有效处理夜景中的噪点问题，使照片呈现出相对清晰和稳定的效果。不论你是行走熙熙攘攘的夜间闹市，还是驻足欣赏高楼林立的城市风光，随手一拍，都能拍出画质清晰、夜色纯净的质感大片。vivo Y78还为后置影像带来人像处理和光斑人像虚化算法。让你化身人像摄影大师，一键拍出富有艺术感的背景虚化和光斑人像。此外，五重超质感美颜还能让你在人像拍摄时，使肌肤平滑细腻，获得更加自信、精致的出镜效果。

值得一提的是，vivo Y78搭载台积电6nm天玑7020芯片，结合最高12GB+256GB大内存、内存融合3.0技术，让操作体验更加流畅。此外，vivo Y78搭载的5000mAh+44W闪充组合。同时，电池循环在1600次完整充放循环下电池容量仍大于80%，远高于行业内公认的800次充放循环剩余容量大于80%的标准。目前vivo Y78正在线上线下持续热售，618大促更有福利活动加持，刚兴趣的朋友可多关注。