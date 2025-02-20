开年首款最薄折叠屏正式发布！OPPO Find N5值不值得购买？

【天极网手机频道】2月20日晚7点，最薄折叠旗舰OPPO Find N5正式发布，在不到9mm的机身内，Find N5通过对每个细节的极致优化，实现了行业突破。这款集超轻薄设计与全面旗舰性能于一身的手机，不仅刷新了折叠屏手机的轻薄记录，更在性能、影像、屏幕、续航等多个方面实现了全面升级，成为2025年开年折叠屏市场中的引领者。

作为2025年的首款折叠旗舰，OPPO Find N5在保持折叠屏手机大屏优势的同时将机身厚度和重量控制在了前所未有的水平。OPPO创新地以钛合金重塑折叠屏铰链打造出极致轻薄与可靠性的完美结合。Find N5首次应用3D打印钛合金翼板，采用先进的选区激光熔化(SLM)技术，带来了折叠屏铰链系统的革命性突破，翼板厚度薄至仅0.15mm;转轴外中框采用同款3D打印技术，钛合金让转轴外中框具备卓越的强度和耐用性，在承受更大力矩时仍能保持稳定。

更有OPHS自研超强钢以及WR-1自研超耐磨钢等先进材料不仅让Find N5带来最硬气的铰链，还能在折叠过程中能够保持极佳的流畅度和稳定性，显著提升了折叠屏设备的可靠性。

在天穹架构的有力加持下，OPPO Find N5还实现了从内到外一体化防护升级。OPPO Find N5内屏采用了UTG超韧性玻璃，并为UTG玻璃上层和下层加入双层保护膜与纳米涂层叠层设计，即便在多重折叠与外力冲击下，屏幕也能保持高韧性与稳定性;外屏采用全新一代晶盾超瓷晶玻璃，抗刮能力与抗摔性能分别提升至更高水准。此外，OPPO Find N5 还凭借超可靠的天穹架构率先完成 IPX6、IPX8、IPX9 三重防水认证，更具备耐低温、耐高温、耐温冲的特性，在极端温度环境下展现出强大的适应能力。

轻薄可靠的机身之下，OPPO Find N5搭载的全新5600mAh冰川电池用了新一代硅碳负极电池技术，电池的能量密度得到了显著提升，同时显著缓解了负极膨胀率大、易衰减的问题;超大电池容量相比上一代产品提升了16.3%，使得Find N5在续航方面更加表现出色，甚至超越了部分直板旗舰手机。基于高通骁龙8至尊版处理器的能效提升，OPPO Find N5在默认智能极速充电模式下，充电10分钟可“回血”至29%的电量，48分钟左右即可完成充电。



充电实测(数据仅供参考)

OPPO Find N5 采用高效率供电器件与自研算法，优化系统能量利用效率，显著降低后台耗电。基于骁龙 8至尊版移动平台的能效的提升，不论是长时间使用还是高负载应用都能智能管理电源，确保持久续航，超轻薄折叠屏在重度使用的情况下实现一天一充不是问题。



续航实测(数据仅供参考)

另外，OPPO Find N5还支持50W无线闪充以及10W反向充电功能，不仅满足了超过160款车型的无线充电，还可以随时为耳机、手表等设备反向充电救急，做到多设备无缝补能。

办公方面，Find N5打破电脑与手机系统之间的壁垒，优化手机与电脑之间连接的体验，不仅支持同账号免密登录Mac，并配备超仿真的Mac键盘与触控板;再通过O+互联可进行跨端文档互传，即可在电脑上轻松访问、管理和编辑手机中的文档，跨屏文档高速传输、跨屏文档修改实时同步，跨屏查看手机内容，都可以做到无需下载点击即刻浏览，还能快速读取 Keynote、Pages、Numbers 等多种专属的文档格式;一键问屏不仅能够完成信息检索，还能自动执行用户指令，为用户带来前所未有的便捷体验。

在大家比较关心的安全方面，Find N5 配备了国密认证安全芯片，包括 AI 数据加密，能够运用先进的人工智能技术对数据进行加密处理，确保数据传输和存储的安全性;对于用户的指纹、面部等生物识别信息，进行本地处理与验证，而非云端存储，保障用户身份验证的准确性与安全性;还有隐私文件密钥管理，为用户的隐私文件设置专属密钥，进一步增强文件的保密性。核心数据在独立安全区域内完成加解密操作，外部力量包括 OPPO都无法越权读取，有效防御了硬件级攻击风险，保证用户隐私数据安全。

影像方面，OPPO Find N5 搭载 Find X8 系列同款影像技术，带来抓拍性能、人像质感、风格化色彩表现的大幅提升，长焦微距也“塞进”了超薄机身里，通过单边低磁漏大行程结构，高强磁通集中于单侧，大幅减少了对焦组件体积的同时增大了对焦行程，无需增加摄像头的凸起就能实现超近距离拍摄，还能通过智能算法精准识别并虚化背景，突出主体，让“我看到的”和“我拍到的”都有不同的感觉。

5600mAh 冰川电池、唯一的骁龙8至尊版折叠旗舰，全面集成 Find X8 系列的影像算法、全面革新的通信和安全等多重强化，OPPO Find N5 再次向市场证明，折叠形态不仅能轻薄进8毫米时代，还能带来全面升级的旗舰表现。作为2025年的首部折叠旗舰，OPPO Find N5 就已是开年折叠屏市场最香的那一款。