618末班车！7000mAh大电池OPPO K12s手机国补841元起！

【天极网手机频道】随着618年中大促进入最后冲刺阶段，不少品牌纷纷放出“压轴优惠”，还在观望的朋友可要抓紧这趟“末班车”了!仅剩最后一天，OPPO原本千元级别7000mAh大电池OPPO K12s可叠加官方9折券，叠加国补后仅841元起步，如果近期618没来得及上车的小伙伴，最后一天的福利一定要抓紧了，这一次性价比拉满!

OPPO K12s一共含三款配色，分别是棱镜黑、玫瑰紫和星芒白三款配色。后盖均采用了碎片赛博风格设计，在不同角度下会呈现交错相容的几何碎片，拿在手上既不显得张扬，也不失时尚个性;在手感方面，后盖还经过细腻的磨砂处理，保证其在日常使用中不沾染指纹，让手机在日常使用中质感始终在线。

在屏幕方面，OPPO K12s采用一块6.67英寸OLED直屏设计，分辨率为2400*1080，屏占比高达92.2%，支持屏幕指纹解锁，手动最高亮度为600nit，全局激发亮度可达1200nit，即使是在户外等强光环境下，屏幕呈现内容依旧清晰可见。OPPO K12s 也针对多场景触控体验进行了优化，支持湿手触控与手套模式，即便在雨天或寒冷环境下，也能实现精准操作。

续航能力一直是千元机用户最关心的点，而OPPO K12s这次直接把大电池“卷”到了极致，搭载了一块7000mAh超大电池，配合系统级智能省电算法，即便是重度使用用户也能轻松撑过一整天，甚至两天。官方承诺其电池在正常使用情况下可实现长达五年的使用寿命，并依旧保持 80% 的健康度，远超同类竞品，真正做到了“既耐用，又持久”。

在充电方面，OPPO K12s支持最高80W有线闪充，搭载全新的智慧充电引擎 5.0，集成极速充电、久充保护、智能限速、充电上限控制、极寒模式等功能。系统可智能识别长时间插电状态并自动限制至 80% 充电保护，同时还能结合用户睡眠习惯进行降速充电，从而延长电池寿命。值得一提的是，这款手机还支持电池预热技术，可在低至 -25℃ 的极寒环境下稳定供电与充电，进一步拓展了使用场景。

在性能方面，OPPO K12s搭载全新4nm制程的第四代骁龙6芯片，配合最高 12GB+512GB 大内存组合，为日常多任务与重载应用场景提供了充足的性能保障。在散热方面该机还配备了超 5700mm² 的大面积 VC 均热板，在持续高负载场景下(如多任务切换、长时间游戏)能有效控制核心发热，降低手机体感温度，从根本上减少因热量堆积带来的系统卡顿和帧率不稳问题。 ColorOS系统一贯流畅稳定，再加上OPPO自研老化抗性优化，K12s在长时间使用后依然能保持高效运行，不会出现“用久卡顿”的问题。

在相机方面，OPPO K12s搭载了1/2.88英寸的5000W像素主摄，光圈1/1.85，支持自动对焦。在户外光线条件充足的场景，这颗5000W像素的主摄配合200W像素的副摄具备不错的解析力。还继承了OPPO旗舰级别的相机功能，支持AI一键消除、AI去拖影、AI去反光和AI超清像素等功能，为用户解决日常拍照中容易遇到的诸多痛点问题。

OPPO K12s无疑是今年618中最能打的实用机之一，眼下已进入促销尾声，库存有限、优惠随时结束。准备入手一款“大电池真香机”的朋友，不要犹豫，现在下单正是时候! 前往OPPO官方商城、京东/天猫旗舰店，搜索【OPPO K12s】了解详情!