华为nova Flip是否值得入手？听听深度使用一个月的用户怎么说

【天极网手机频道】作为华为nova系列首款小折叠屏手机，华为nova Flip无疑令许多年轻人心动不已。在好奇心和对华为nova系列产品体验的信任下，我在8月9日首销当天就入手了这款小折叠手机。从入手到现在，我也将华为nova Flip作为主力机深度体验了将近一个月，今天在这里就给大家分享一下使用感受，给对这款手机感兴趣的朋友一些参考。

华为nova Flip提供了出色的外屏方案，拥有丰富的交互功能，兼具好玩和实用。其中最好玩的功能，我认为是通话趣显Call-emoji，其支持多款动效，我每次拿起手机接打电话，都会吸引周围人的目光。其次是可爱萌宠，可以将熊猫、小猫、小狗等Q版萌宠设置成外屏动态壁纸，每次点亮外屏它们都会摇尾巴或搞怪，十分可爱。再者是互动主题，其外屏支持星耀迷宫、太空人、宇航员三款互动小游戏，在日常通勤、午休时可以随时玩一把，有趣又减压。

除了这些有趣好玩的功能，华为nova Flip外屏也支持诸多实用功能，给我的日常生活带来了很大的便利。外屏实况窗是首先要介绍的，例如，当我点完外卖后，想要查看外卖派送进度，不需要展开手机打开App、查找订单，只需要扫一眼外屏即可;此外，在乘坐飞机高铁，或出门打车时，外屏都能实时显示进度信息，十分便利。华为nova Flip外屏还支持效率桌面，在乘车、听歌、拍照等场景下，可以通过效率桌面直接支付、切歌等，总之很多日常高频场景，手机都不需要展开、折叠。

说到展开、折叠，华为nova Flip无论做工还是手感，给我的感觉都非常出色。主要原因是玄武水滴铰链提供的优异性能，具体来讲，华为nova Flip在折叠状态下，玄武水滴铰链将机身两部分牢牢贴合，这个精致的小宝盒仿佛是一个整体;在开合过程中，无论是单手还是双手操作，铰链都能提供恰到好处的阻尼感;在展开形态下，铰链也是将机身两部分牢牢连接，并且屏幕极其平整几乎看不到折痕。值得一提的是，nova Flip还获得全球首个瑞士SGS 120万次折叠认证，为用户提供可靠稳固的使用感。

基于华为nova Flip支持多角度悬停，以及外屏能作为取景器的特性，华为nova Flip还支持丰富的趣味拍照玩法。例如，当下很流行大角度仰拍，这种照片更能体现张扬、不羁的个性，华为nova Flip支持的悬停自由拍功能，轻松出片。还有摆出夸张的造型、表情连续抓拍，然后将照片拼成九宫格，也是社交平台上流行的玩法，华为nova Flip支持的悬停间隔拍功能，就能帮助我解放双手、调动身体，实现更多的拍照角度和造型。

在使用过程中我还发现，华为nova Flip不仅在地库、电梯、高速、高铁等弱信号场景，都拥有流畅稳定的网络体验，而且在展开、悬停、折叠状态下，网络也不会受到影响。这是因为，华为nova Flip最新的鸿蒙智慧通信2.0，支持弱信号增强模式、拥塞信号增强技术，不仅拥有更高的信号强度，而且在人流量超大的区域，例如演唱会现场，也不会出现“有信号但没网络”的情况。还有一个细节是，当我从室内离开，手机需要从Wi-Fi网络自动切换为蜂窝网络时，华为nova Flip也能做到流畅丝滑，不会卡顿。

总的来说，华为nova Flip是一款完全超过我预期的小折叠屏手机。nova系列是专门为年轻人打造的品牌，在品牌调性与产品风格上更偏向于时尚潮流，而华为nova Flip则将这些调性与风格，通过性能体验、ID设计、外屏交互具象化，变成实实在在能感受、体验到的产品力，这也是其在社交平台和电商平台好评如潮的重要原因。因此，如果你想要尝试一下小折叠屏手机，那么华为nova Flip值得入手。